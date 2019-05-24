貿易戰影響豬肉進口　高峰：摩擦升級讓企業出現預期心理

▲香港10日也傳出非洲豬瘟疫情。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

對於進口美國豬肉的問題，大陸商務部發言人高峰23日表示，國內對豬肉的進口規定除了符合檢疫需求以外，沒有任何限制措施，企業購買國外的豬肉完全依照自身需求；由於經貿摩擦升級，國內企業對美國市場的預期心理出現變化，導致經營活動受到干擾。

高峰在新聞發佈會上說明，依據海關統計，國內豬肉進口主要來自德國、西班牙、美國、加拿大等15個國家；受到生豬存欄與豬肉產量下降的影響，國內企業2018年下半年開始對進口肉需求逐漸成長。

▼受到豬瘟影響，大陸對進口肉品需求提升。（示意圖／pixabay）



高峰提到，以今年第一季來看，豬、牛、雞、羊等肉品的進口總量為111.2萬噸，較去年同期增長11.6％，預計後期還會進一步增加；不過，雖然美國是國內主要豬肉進口市場之一，但是否購買美國豬肉是企業的「自主市場行為」，而近期貿易摩擦升級，令國內企業對美國市場的預期不穩，才會干擾到正常的經營活動。

《彭博商業週刊》指出，大陸農業農村部統計顯示，目前境內因非洲豬瘟撲殺的豬隻數量逾100萬頭。對此，美國農業部早前預估，中國的豬隻今年將再減少1億3400萬頭，數量等同於美國全年的豬隻產量。