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傻男槍藏口袋走火射穿蛋蛋　醫師縫傷口目睹一球大麻滑出「菊花」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

美國華盛頓州27歲男子威爾遜在褲子的口袋藏了一把非法槍枝，沒想到卻意外走火射穿自己的「蛋蛋」，趕忙前往醫院求救，結果竟然在醫師縫合傷口時，不小心讓裝著大麻的氣球從「菊花」滑出，事後他自知逃不過警網，自行前往警局投案，最終一共吃上4罪，最快下個月18日當地法院就會開庭審理。

根據《紐約每日新聞》報導，威爾遜（Cameron Jeffery Wilson）上月16日因為槍枝走火，子彈穿過下體再射進大腿，雖然痛得不得了，他還是先忍著並要求女友把非法持有的槍枝丟棄，接著才前往醫院治療。

▲▼槍示意圖,開槍,手槍,BB槍,玩具槍,。（圖／pixabay）

▲威爾遜把槍藏在褲子口袋裡，卻誤傷了自己。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關）

但不知道是抵達醫院鬆了一口氣，還是威爾遜忘了自己屁股裡藏著東西，醫師在治療過程中，意外看到一個裝有大麻的氣球從他的肛門滑出。華盛頓州奇蘭郡（Chelan）的警方獲報趕往醫院，起初以為只是單純的槍枝走火事件，沒想到竟然還牽扯出毒品案，事後也在威爾遜沾滿血跡的牛仔褲裡找到一袋冰毒。

警方決定先不打草驚蛇，而是選在威爾遜出院後才開始動作，逼得他不得不自行投案，結果當天警員又在他的屁股裡找到另一袋大麻。但最誇張是，威爾遜投案後仍持續找機會聯絡女友，脅迫對方不可以配合辦案說出實情，不過，所有的通話內容早就受到監聽，反而因此再吃上一罪。

雖然威爾遜一共面臨4罪指控，包含非法持槍、非法藏毒、持有受管制物品以及唆使證人，但他全盤否認。當地法院預計最快下個月18日就會開庭審理此案。

▼威爾遜投案時，竟然還把一袋大麻藏在直腸中。（示意圖／達志影像，與本案無關）

▲▼大麻,毒品,吸毒,marijuana。（圖／達志／示意圖）

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