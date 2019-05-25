楊憲宏稱美國少用手機民調　AIT官員諷：跟他講話的是ATT吧

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

有關民進黨「蔡賴之爭」，親賴的資深媒體人楊憲宏表示，美方相當關切，也稱美國少用手機民調，因為會有安全性問題，例如接電話時若被車撞保險公司如何賠償？對此，不具名AIT官員私下嘲諷，跟他講話的是ATT吧。

楊憲宏24日受訪時說，他的美國朋友，包含官方朋友，對於民進黨最近狀況非常關切，不過對於有媒體說美國「介入」，他認為不能講關心就是介入，美國關心台灣政治是多年來大家都非常清楚的事，而且不只是關心民進黨，對於國民黨、非兩黨人士也非常關心。

此外，他也針對賴清德陣營過去，一直排斥納入手機進行民調的議題表示，美國方面不太採用手機民調，因為手機民調不準確，還可能有安全性問題，例如許多接手機的民眾多有開車習慣，如果接電話卻不小心被車撞，那要怎麼跟保險公司處理理賠問題。

對於所謂「美國不太採用手機民調」一說，涉外高層人士指出，美方官員貼了2個網址連結給他，一個是蓋洛普（Gallup），標題就是「Does Gallup call cellphones？」就是針對納入手機進行民調比較精準的報告。

另外一個連結網址，則是Pew的連結，標題為「Our survey methodology in detail」，內容主張納入75%手機才精準。美方官員特別強調，這兩者都是美國最權威的二大民調機構，因此很早就已經把手機納入進行民調了。

▲▼蓋洛普（Gallup）與Pew為美國權威的民調機構，早已主張將手機納入民調中。（圖／蓋洛普（Gallup）與Pew網站）



對於楊憲宏稱「美方不太採用手機民調」，一名不具名的AIT官員私下嘲諷，「跟他說話的，是信義區那個ATT吧」。

此外，對於賴清德投入總統黨內初選，據涉外高層人士坦言，美方非常不能理解，在蔡英文主政下，相對穩定的局勢，注入了不穩定因子，因此美方的確相當關心，包括美國及日本等國駐台官員都曾私下拜會賴清德，希望能了解民進黨初選發展。其中，日本駐台代表沼田幹夫當時曾出面邀約，與會者包含美國、澳洲等駐台官參加，與會者中有人表達對民進黨分裂的擔憂，憂心台灣近年相對穩定的外交局面會產生影響。

因此，據親賴人士透露，賴清德在出訪日本前幾星期的某一個禮拜三，曾經進入AIT，美方當面追問，「如果你贏得初選，將面對將近一年的『跛腳期（lame duck)』，你有什麼因應方式？」賴清德回答美方，在美國也有許多是只擔任一任總統，而他也已經有策略跟因應辦法，在這段時間會請總統繼續專心國家政務。

對於賴清德入AIT一事，AIT發言人孟雨荷表示，對此沒有正式評論。不過，據了解，AIT在廣泛的議題上會與許多人會面，但通常不會正式公開與任何人見面或討論過哪些議題。

而涉外高層人士則證實，美方的確在賴清德登記初選後與他提及，目前蔡英文治理下的台灣局勢穩定，區域狀況也很安定，提醒賴清德現狀變動的高風險性。