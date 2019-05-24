4天僅1場僑宴柯P稱「時間排不進去」　僑胞關心學姐怎沒來

▲柯文哲與大東京地區僑團座談餐會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／東京報導

台北市長柯文哲24日晚間來到日本東京的惠比壽出席由台灣商工會主辦的僑宴餐會，為此行4天日本行唯一一場與日本僑界互動的餐會。柯文哲表示，這次來日本跟選不選總統沒有關係，定調為城市外交跟學習之旅；當談到2016訪日僑宴行程滿檔時，柯稱這次行程太多，時間排不進去。

柯文哲晚間出席東京台灣商工會舉辦的晚宴，宴前受訪時表示，日本還是很多台灣的僑胞，不管是求學做生意的都有，在這地方也是跟自己的僑民認識一下，「其實還是這樣，跟日本做生意我發現，我們僑胞還是我們的灘頭堡，還是很重要」；至於來到日本後，對於選總統的看法有沒有變化？柯說，這次來日本跟選不選總統沒有關係，定調是城市外交跟學之旅。

由於上次2016年到日本，僑宴行程滿檔，但這次4天僅有一場僑宴餐會，柯文哲說，時間也排不進去，但昨天給富山縣的知事請，今天是東京的台灣工商會，其實每天也塞滿。

主辦此次僑宴的東京台灣商工會長陳五福受訪則說，晚宴採開放民眾報名方式，約有150人參加，多以年輕人為主；他還開玩笑說，不少年輕朋友問說「學姐」有沒有來。。他表示，此次是接到台北市政府邀請共同舉辦座談餐會，所以盡地主之誼接待。

對於韓國瑜、郭台銘也傳出後續會安排造訪日本，陳五福表示，只要是中華民國的政要到日本，都會全力招待，沒有色彩之分，至於2020總統大選，將支持服務台灣人民、為台灣人民加油的候選人。

