農運先驅江添福抗議「冷血官僚」！怒砸「台灣新社會智庫」　和解賠償不起訴

▲台灣農運先驅江添福，1月28日砸毀新潮流社會智庫大門埃告毀損，23日和解賠償獲不起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

突發中心／台北報導

1988年在農民抗議事件上自焚抗議的社運人士江添福，1月28日跑到「台灣新社會智庫」持紅磚頭砸毀玻璃門後，留下寫有「「抗議民進黨新潮流集團」、「吃香喝辣！忘了人性而不知苦民所苦」的字條後離開。事後他被告毀損，但他與台灣新社會智庫理事長沈發惠達成和解，並願意賠償，台北地檢署23日將他以不起訴處分。

1月28日上午9點多，位於台北市中正區濟南路的「台灣新社會智庫」遭不明人士砸毀玻璃門，警方獲報趕到現場，發現動手砸毀大片玻璃門的男子已經離開，而事後警方在現場發現一張表明身分的字條，上面寫著「我是1988年5月24自焚沒死。江添福，年壯時代犧牲奉獻，如今又老又窮，蔡英文、陳菊、蔡同榮、段宜康這些偽政客們...有沒有欠江添福一個公道」。

▲台灣農運先驅江添福留下抗議書，明確指出犯案動機。（圖／記者張君豪翻攝）

除此之外，字條上還透漏了江添福的犯案動機，他寫道，「我相信上帝與上天不會接待這些吃香喝辣冷血官僚的靈魂」、「但上帝與上天會接待每個弱勢者的靈魂」、「我為抗議這些欺民賊，我會打破新潮流社會智庫這個偽大門，吐了這口冤氣，我活著才感到一個爽字」。

對此，「台灣新社會智庫」理事長沈發惠對江添福提告毀損，但事後江添福與對方達成和解，並願意賠償損失，「台灣新社會智庫」最後也主動撤告，台北地檢署23日則對江添福以不起訴處分。

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