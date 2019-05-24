同婚首日！文大「彩虹旗」空中飄揚　校方「尊重多元」網嗨翻：我文化我驕傲

▲文化校園內彩虹旗飄揚，學生大讚「以文化為榮」。（圖／文化大學學生會提供）

突發中心／台北報導

台灣同婚合法24日正式上路，一早各地戶政事務所就湧入大批同性情侶前往登記，搶在第一天成為合法伴侶，而文化大學學生會24日也在校園內掛起彩虹旗，不少同學見狀紛紛興奮表示「我文化我驕傲」。

24日對同性情侶來說是一個非常重要的日子，對此，文化大學學生會也為了呼籲同學重視自身利益及性別平等，特地在學校內掛起「彩虹旗」，文化學生會也表示，「我們深信透過法律的保障，讓每一個人的愛都是平等，這條路走了數十載，我們走到了這裡，是另一個社會互相理解與包容的起點」。

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▲文化校園高掛彩虹旗。（圖／文化大學學生會提供）

文化大學學務長方元沂接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時說到，23日臨時接到學生會的掛旗申請，便緊急召開會議，校方最終基於尊重學生的多元價值，決定開放讓學生掛上「彩虹旗」，也才促成今日大家所見的景象。

「彩虹旗」在文化校園內飄揚的畫面曝光後，許多同學爭相分享，興奮寫下「我文化我驕傲」、「我以我的母校為榮」、「太棒了！！！願大家幸福快樂」。

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