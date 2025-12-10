檳榔攤老闆娘被砍死　目擊民眾：警要求畫面勿提供媒體

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區光遠路今（10日）清晨發生檳榔攤老闆娘遭討債男砍死命案，但卻有民眾向記者爆料，指警方要求刪監視器畫面。多名媒體記者詢問是否真有此事，但轄區鳳山分局尚未回應。

▲鳳山一名檳榔攤老闆娘被砍死，現場血跡斑斑 。（圖／記者吳世龍攝）

清晨 7 點多，一名 68 歲王姓檳榔攤老闆娘因兒子債務糾紛，遭上門討債的 46 歲呂姓男子持刀重砍，王婦倒地後被緊急送往國軍高雄總醫院搶救，仍宣告不治，現場血跡斑斑、怵目驚心。根據了解，呂男與檳榔攤老闆娘的兒子，因為之前的交保金衍生的債務有多次爭執，今早呂男前往林男住處理論，但林男不在家，結果老闆娘跟呂男口角，隨後呂男就拿刀砍殺，鄰居聽見激烈爭吵聲後，突然傳出尖叫與物品倒地聲，接著就看到王婦滿身是血倒臥門邊，驚悚過程不但有民眾目擊拍下，民眾的監視器也錄下犯案過程。

▲鳳山一名檳榔攤老闆娘被砍死 。（圖／記者吳世龍攝）

▲命案現場拉起封鎖線 。（圖／記者吳世龍攝）

不過就在記者到現場採訪時，有民眾爆料「做完筆錄之後，警方叫我們刪掉監視器，不能給媒體」消息一出立刻引發媒體質疑。對此，鳳山警局尚未正面回應，至於是否真的有員警要求民眾刪除監視器及拍攝的目擊畫面，並要求不得提供給媒體，有待警方進一步說明澄清。