熱血高中生「柔道技」勇逮北捷狼！　警察爸爸驕傲：做對的事

▲高中生見義勇為出聲制止色狼，並將他壓制在地。（圖／翻攝東森新聞）

突發中心／台北報導

人潮眾多的公車或是捷運上，有些人會動歪念趁機對女子卡油，但有名色狼卻踢到鐵板，正當他在對女子下手時，一名高中生見義勇為出聲制止，2人因此發生扭打，最後高中生使出柔道技能壓制對方，順利將色狼逮捕到案，而陳同學身為警察的父親得知兒子義舉驕傲地說「做對的事」。

當時正值上班上課時間，捷運站人潮眾多，這名就讀松山工農二年級的陳同學卻在搭乘捷運時，目擊一名男子疑似伸手觸摸女子屁股，還用手機上網查詢「捷運性騷擾罪刑」的新聞，因此認定對方就是在偷摸女子，氣得上前阻擋，而對方情緒激動急忙否認，這時陳同學一把將他抓住，雙方因此爆發扭打。

▲陳同學受警察父親影響，見義勇為制服色狼。（圖／翻攝東森新聞）

陳同學將人帶到捷運服務處時，對方見到只有女站務員，開始大力掙脫，陳同學運用柔道技能，使出吃奶力氣終於將對方制伏，警方隨後也趕到現場將色狼帶回。

然而，陳同學會有這樣的勇氣，全因深受父親影響，陳爸爸就是一名警察，陳同學從小立志要跟爸爸一樣從警。對於兒子這正義感十足的舉動，陳爸爸則淡淡的說「做對的事情」。

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