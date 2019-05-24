狠男浴巾勒斃女友！伴屍2天後載上國道卻自撞　惡行曝光判刑10年2月

▲莊男勒斃女友開車想前往南投棄屍卻自撞護欄，案情因此曝光。（圖／資料照）

地方中心／台中報導

32歲莊姓男子在汽車旅館勒斃30歲的李姓女友後，7月20日在棄屍路上自撞國道6號南投愛蘭段護欄，警方到場處理發現後車廂有一具發臭的女屍，莊男更從5公尺高的護欄處跳下尋死但不成。莊男向警稱，與女友交往5年，常因小事爭吵，為修補感情李女提議到摩鐵放鬆，但2人入住後又發生口角，因氣不過才用毛巾把女友勒斃，最後台中地院依殺人罪判莊男10年2個月有期徒刑。

國道警察2018年7月20日獲報，國道6號南投愛蘭交流道處發生轎車自撞護欄意外，警方表示，原以為是一般交通事故，但到場時發現莊男竟從約5公尺的護欄處跳下，倒臥在草叢中，急忙將人救起，莊男被送往醫院途中，面對醫護人員詢問都答不出來，眾人以為莊男受到過度驚嚇。

然而，事後警方勘驗莊男駕駛轎車，除發現左前輪爆胎外，車內還不斷散發陣陣異味，打開後車廂竟發現是一具已發黑的女屍，甚至還找到一把約30公分的刀具，警方立刻將莊男帶回訊問。

莊男到警局後向警方坦承，遺體是他30歲的李姓女友，2人交往5年，最近常因小事爭吵，2018年7月18日2人到摩鐵放鬆，但入住後2人卻又發生嚴重口角，所以一氣之下就拿起毛巾把李女勒斃。

莊男稱，發現自己殺了女友很慌張，隔日離開摩鐵時只能先將女友塞入後車廂，但隨著李女死亡時間增長，再加上車內溫度高，李女遺體開始傳出惡臭，莊男決定要將李女運到南投棄屍，但一路上忐忑不安、猶豫不決，上了國到後又一度下匝道停車休息。

▲莊男勒斃女友還伴屍2天，最後因自撞護欄案情曝光，法官判10年2月徒刑。（圖／資料照）

莊男隨後開車入住大里另間摩鐵、清洗女友遺體，隔日竟將屍體放右前座，怕被人發現還拿衣服蓋住屍體上半身，並把車內冷氣開到最強、防止屍臭味飄出，接著離開摩鐵前往棄屍路上，變成「1進2出」，而伴屍近2天的莊男在車上喝一口農藥卻吐掉，隨後自撞車禍，事件才因此曝光。

莊男事後辯稱，女友在事發當天「一整個晚上都跟我說想要死，要我幫她」，他安撫完女友後，2人一起喝酒聊天，但她又開始鬧，甚至跑到廁所將酒瓶砸碎說要自殺。最後莊男因頭痛情緒來了，就用手先勒住女友，最後才拿大浴巾勒她，期間還開口問女友「你先走，我再跟你走好不好？」但女友沒有反應，也無反抗，只是眼睛閉上直到斷氣。

法院審酌，莊男與李女原為同居男女朋友關係，但李女生前因罹思覺失調症情緒不穩，且有賴莊男照料及提供經濟來源，案發前感情已有嫌隙，且李女曾表示厭世之感，因而動手勒斃女友，但法官對於莊男稱受李女囑託或得其承諾而殺之，認定是避重就輕，因此判他10年2個月徒刑。全案可上訴。

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