▲ 侯友宜40場座談與里長市政面對面，「第一線市長」解決地方需求。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜上任後主打「第一線的市長」，透過行動治理，前往最前線解決市民的需要，首開新北市先例，親自與里長舉辦座談會，侯友宜強調強調「里長做的好，市府就做得好」，率領市府一級局處首長走訪新北29區，與1032個里長市政面對面，傾聽地方需求，同時要求局處首長立即解決問題，就是要市府與里長、公所同一陣線拚市政。

市政座談會里長共通性問題從汙水下水道、特色共融式遊具公園、新巴士、都市更新，以及里內銀髮照顧等議題，到公園綠地、路平、燈亮、水溝通等基礎建設。侯友宜強調，里長與市府應該站在同一陣線，市府錢、權都會下放給公所，讓第一線的公所能與里長並肩作戰，且許多議題牽涉跨局處整合，局處之間應該加強橫向聯繫，盡速完成民眾的需求，才能真正簡政便民。

在40場的里長座談中，各區里長都對清潔隊的努力付出表示肯定，侯友宜也感謝清潔隊對於環境維護付出的努力，因此上任後，隨即將清潔隊外勤獎金調統一為8000元，侯友宜也說新北市連續獲得最乾淨城市，多虧第一線的清潔隊員努力，對環境整潔維護也深獲各里長認同。

座談過程中，侯友宜不斷強調，市民需要的就是市長要做的，因此雖然新北市的汙水下水道接管數是全國第一，且汙水處里戶數達137萬3199戶，對於尚未接管的地區，應該盡速與地方找出問題克服，侯友宜在座談過程中也強調，新北市老年人口接近54萬人，新巴士應該進行體質改造，有限資源有效利用讓偏鄉弱勢民眾以及銀髮族得到照顧，而全市也要在未來兩年打造28座「全齡公園」，讓老少都能有活動休憩的地點，完整銀髮族與幼童照護的。

侯友宜的選舉重要政見「都更三箭」深獲地方許多里長支持，新北市全市有70萬棟老舊房屋，為了順利推動都市更新，市府也陸續舉辦200場都更說明會，第一線向市民解釋都市更新的重要性。至於許多里長反映的監視器問題，侯友宜也在座談會中強調，監視器兩大功能是維持交通與治安，因此要求各分局針對里內監視器進行檢視，杜絕治安死角，若有需要就與地方辦理會勘，讓在座里長拍手叫好。

侯友宜表示，所有里長座談反應需求都會由研考會列管追蹤，且市長當場坐鎮局處首長即時的回應也會據實以報，可以推動的市府即刻推動，接下來就會由副市長前往各區視察列管案建進度，市長也會擇期與里長再度展開座談，與所有里長「站逗陣」，逐步推動新北市成為安居樂業的好所在。