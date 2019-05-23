根本不怕坐牢…台北密醫做爛病患的牙　出獄轉戰新北板橋持續害人

▲北市密醫轉戰新北板橋，在南雅西路二段上以「大福牙醫診所」開業，被查獲後，同址招牌改成「正永牙醫」，繼續「為民服務」。（圖／翻攝自Google map）

突發中心／新北報導

台北市一名曾因違反「醫師法」入獄的密醫簡百淞，出獄後改名「簡青山」，跑去板橋借牌開業，還四處張貼廣告，後來又出事了！一名鄭姓男子花了45萬棟植牙手術，傷及下齒槽神經，從此講話口齒不清；另一名黃姓男子的植體還掉進鼻竇…衛生局表示，去年將他移送，沒想到現在還敢開業。

現年59歲的簡青山，已婚育有一對子女，是中低收入戶，過去曾因違反醫師法坐牢2年，2007年出獄後仍繼續擔任密醫，先後以「福仁牙醫診所」、「康明牙醫診所」、「華倫牙醫診所」、「大福牙醫植牙假牙專科診所」、「正永牙醫」非法開業，由於看診、評估都不收錢，吸引許多病患上門。

到了2016年在台北市北投被查獲，就跑到新北板橋借牌開業，但由於一堆患者付了約30萬的植牙費用後，術後病情惡化，喝水講話都有困難，憤而檢舉！2017年，簡男被士林地檢起訴，到了2018年，士林地院判他3年6月，由於新北市的病患紛紛跳出來檢舉並提供證據，新北地檢也將他起訴。

但簡男並未因此放棄，今年4月，他以「正永牙醫」繼續「為民服務」，直到又有民眾踢爆，植牙手術出問題，植體掉進鼻竇的案件曝光後，《ETtoday新聞雲》記者致電簡男，他說，「我現在沒有看診了，我還有事情要忙，先這樣」接著匆匆掛了電話。

新北市衛生局表示，去年8月就有接獲民眾陳情，隨即兩度前往稽查均撲空，直到9月再次稽查，當場查獲未具醫事人員資格的簡男正在進行醫療業務，立即製作紀錄並將現場事證帶回處理，隨即將相關事證移送新北地檢署偵辦。

衛生局解釋，從事密醫行為，涉嫌違反醫師法第28條：「未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬以上150萬以下罰金，其所使用之藥械沒收之」，一經查獲將依法移送，如有其他違反相關醫療法規的部分也會立即進行相關的行政裁罰。