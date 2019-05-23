momo與台灣大跨域整合　網購通路辦門號、電信門市到店取貨

▲momo購物網與台灣大哥大共同推出線上線下新服務，即日起提供攜碼與新申辦用戶透過momo購物網App申辦門號，還可以優惠價格選購momo架上指定商品。（圖／momo購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

繼蝦皮購物攜手遠傳電信推出可線上申辦電信門號後，momo購物網也加入電商申辦電信門號搭商品新服務，與同集團的台灣大哥大資源整合，針對攜碼與新申辦用戶，即日起透過momo的App就能辦門號之外，台灣大近800家全通路門市則是將做為momo商品物流據點，5/27起提供可到店取貨，讓網購族除了宅配、超商取貨外有另一種新選擇。

台灣大與momo跨域整合兩大服務項目，其中一項是即日起在momo購物網App推出的momo門號購優惠，主要針對攜碼與新申辦用戶，推出699元、999元、1,399元等3種月租資費方案，透過momo購物網App即可申辦手機門號外，另可以優惠價格選購站上指定商品，例如原價24,800元的OSIM暖足樂，在申辦月付999元、綁約30個月的門號後，就能用9,900元帶回家，立即省下近15,000元。

另一項則是鎖定網購族，台灣大門巿預計從5/27起提供momo商品到店取貨，momo購物網架上商品只要材積適用超商取貨，就能選擇到台灣大門市取貨，而線下門市還可提供手機類商品現場點驗等其他服務。

▲台灣大近800家全通路門市，5/27起推出momo商品「到店取貨」服務。

▲台灣大總經理林之晨（左）與momo董事長林啟峰宣布推出「momo門號購優惠」與「到店取貨」兩項新服務。

台灣大哥大總經理林之晨表示，「快速到貨」對電商來說尤其重要，台灣的電商送貨服務已從24小時進展到6小時，未來甚至要挑戰3小時或1小時到貨；台灣電商正式進入物流軍備戰，背後不只是單純的倉儲物流，還必須透過大數據及人工智慧，有系統地幫助衛星倉儲佈署與商品篩選，這次電商、電信跨域整合大進擊即是發揮集團綜效為未來布局。

momo董事長林啟峰認為，過去一直在談新零售，但線上線下如何整合卻是最困難的地方，把物流延伸到店裡，可以透過線上多元選擇創造交易，再交由線下提供最拿手的服務，雖然這是一個很大的挑戰，但整合後將能更大膽往其他新零售邁進。不過因為系統串接問題，現階段不能退換貨，未來將再改善，也會做好線下門市的教育訓練。

目前可在線上申辦電信門號的電商，除了蝦皮購物、momo購物網，PChome24購物則是能夠辦台灣之星門號，主打手機搭配攜碼799方案，吃到飽、不降速；friday購物與遠傳合作攜碼購物優惠專案，提供398元、698元、999元、1,399元4種月租費方案，申辦後，指定商品最低0元帶走。Yahoo奇摩購物則表示不排除與電信業者異業合作的可能性。