台灣大、momo線上線下整合　門市提供電商「到店取貨」服務

▲台灣大、momo合作，打造線上線下整合服務。（圖／台灣大提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大哥大今（23）日宣布，與全台電商第一品牌momo購物網共同推出「線上線下」全新服務型態。台灣大哥大近800家全通路門市將做為momo購物網的物流據點，擴大民眾「到店取貨」的方便性，而momo購物網則推出「momo門號購優惠」，首開電商申辦電信門號搭商品的新服務。

台灣大哥大總經理林之晨表示，「快速到貨」對電商來說尤其重要，台灣的電商送貨服務已從24小時進展到6小時，未來甚至要挑戰3小時或1小時到貨，台灣電商正式進入物流軍備戰，背後不只是單純的倉儲物流，還必須透過大數據及人工智慧，有系統地幫助衛星倉儲佈署與商品篩選，這次電商、電信跨域整合大進擊即是發揮集團綜效為未來布局。

據了解，自5/27開始，台灣大與momo便將開放到店取貨服務，開放服務門市包括了全台800家直營、加盟門市。

除了到店取貨外，雙方本次合作的項目還包括了在momo購物網App上的「momo門號購優惠」（此項服務即日起開始提供），此一服務提供攜碼與新申辦用戶透過momo購物網App申辦門號，搭配699、999、1,399等三種資費，選購momo購物網上指定商品，例如OSIM暖足樂、Staub鑄鐵鍋、SK-II青春露等超夯商品，不但讓消費者能立即享有超優惠價格，還可4G上網吃到飽（不降速），以原價24,800元的OSIM暖足樂為例，月付999元、綁約30個月，現在只需要9,900元即可帶回家，立即省下近15,000元，滿足線上一站購足的便利性。

▼momo門號購優惠資費方案。（圖／台灣大提供）