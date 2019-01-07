偷吃人妻互傳鹹濕簡訊　已婚男「撇姦情」辯：夢遊時傳的

▲吳男辯稱，鹹濕簡訊都是他夢遊時傳的。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／台中報導

一名已婚的吳姓男子偷吃同樣也已婚的同事「小花」（化名），兩人不僅互傳鹹濕簡訊，還多次發生性關係，雖然後來分手，但吳男仍被「小花」的老公提告求償。對此，吳男否認與對方發生性行為辯稱，只是關係比較好的同事，至於鹹濕簡訊的內容，應該是他「夢遊」的時候傳的，清醒後就完全不記得了。

判決指出，已婚且各自有家庭的吳男和「小花」在2015年1月間發展出不倫戀，交往期間多次發生性行為，還會互傳鹹濕簡訊。整起事件直到吳妻拍下丈夫和「小花」的親密照片才曝光。姦情曝光後，「小花」打算和吳男分手，但吳男卻頻頻傳簡訊挽留，還說：「妳不是真心愛我，只是在利用我」。

吳男辯稱，「小花」只是關係比較好的同事，兩人根本沒有交往，更沒有發生性行為，而鹹濕簡訊是因為他平常會服用藥物，可能是因此產生副作用，簡訊都是他在「夢遊」的時候傳的，睡醒就完全不記得了。對此，法官不採信其說詞，認為吳男在姦情曝光後，仍是不斷傳簡訊意圖挽回「小花」，因此判他須賠償30萬元。

【其他新聞】

國二女「不讀不回」離家1個月 阿公哭腫眼嘆：說好每天打電話

影／救難英雄「捲多角戀」遭埋屍！ 兇嫌5年前和小三高調拍婚紗

幼女「騎車載媽媽」3貼狂飆？ 網諷「眼睛業障重」破解：手在這啦

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！