ET總統民調／民眾有感5大施政出爐　蔡英文「減稅措施」滿意度58.3％

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，民眾對於總統蔡英文執政最有感的五大項目分別為減稅、協助台商、幼托、國艦國造，以及基本工資，而其中又以今年報稅所釋出的多項減稅措施與協助台商回台投資最受青睞，滿意度均達五成以上。

▲蔡總統執政滿三年，民眾最滿意今年減稅措施。（圖／ETtoday民調雲，下同）



蔡英文執政剛滿三周年，5月20日也在臉書公布自己的執政成績單，並公開向國人宣告政府在拚經濟、稅改、司改等施政上都有很多的進步。《ETtoday新聞雲》於2019年5月17日至5月21日透過結合網路與電話訪問調查，進行「蔡英文施政滿意度調查」，共計完成2,994份有效樣本。

調查結果發現，有高達58.3%受訪者滿意蔡英文政府在「今年報稅四大扣除額提高、最高稅率下修、股利所得二擇一及基本生活費調高等減稅措施」的施政表現，而33.2%受訪者則表示不滿意。



進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，39歲以下、南部地區、研究所及以上教育程度等族群的滿意度均高達六成二以上。

調查結果也指出，蔡英文政府在「啟動歡迎台商回台投資行動方案，設置投資台灣事務所，以單一窗口提供服務，積極協助台商回台投資」的施政表現，調查也發現，有51.3％受訪者表示滿意，而36.0％受訪者則表示不滿意。

另外，在擴大幼托補助、國艦國造、提高基本工資及時薪部分，蔡英文的施政滿意度也都表現不錯，表示非常滿意或還算滿意者的受訪者，加總起來分別為34.4%、41.3%、41.4%。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，39歲以下、中部及南部地區、研究所及以上教育程度等族群的滿意度均達五成三以上。

至於蔡英文這三年的整體施政表現，調查結果也顯示有34.9％受訪者表示非常滿意或還算滿意，不太滿意者為19.5%，非常不滿意者41.4%，另有4.2受訪者回答無反應。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年5月17日至5月21日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為2,994份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.8％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年4月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。