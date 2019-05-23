韓若選總統…　綠營喊「脫黨助選」　藍議員憂沒接班人

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜要不要選2020？他日前鬆口喊出「Yes, I Do.」，然而藍綠兩黨議員對此似乎有不同看法，民進黨議員黃明太質詢時喊話韓國瑜，「你市政做得好的話、要去選總統，我退黨也幫你助選！」，反觀國民黨議員曾俊傑卻意有所指說出「你做得太好了，大家都希望你留在高雄」。

韓國瑜23日到議會進行市政總質詢，綠營議員黃明太要韓國瑜為自己的施政評分，隨後自己給了韓國瑜「思考要做的事，這方面80分、但實際上做出來的只有20分」，但黃明太又補充，現在韓的任期才經過1/10，「搞不好任期滿之後，就會有200分」，他更當場喊話韓國瑜，「你市政做好的話、要去選總統，我退黨幫你助選」。

▲黃明太喊話，韓國瑜市政做好的話，願意「脫黨幫他助選總統」。（圖／記者洪正達攝）

反之，國民黨議員曾俊傑質詢時談到，要是韓國瑜去選總統，市長沒有接班人，「萬一補選沒選上，那就去了了」，擔心高雄又回到原點，曾俊傑更當場喊話，「你市政做得很好、希望你留在高雄」，擔心之情溢於言表，對此，韓國瑜也當場回應，「我不會離開高雄」。

韓國瑜表示，他理解議員的心情很複雜，而現在黨內機制還沒出來，很多事情只能先假設，但他承諾自己不會離開高雄，也將建議下任總統「一星期至少3天來高雄，看看南部怎麼發展」。

▲藍營議員曾俊傑憂心韓國瑜沒有「接班人」。（圖／記者洪正達攝）