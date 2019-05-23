ET民調／6成以上高知識青壯族群贊成「手機民調、初選辯論」

▲鴻海董事長郭台銘認為應納入手機民調。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

鴻海董事長郭台銘與國民黨主席吳敦義13日「吳郭會」後發表聲明，要求黨內初選一定要公平公正、納入手機民調、舉辦辯論會。總統蔡英文也提議進行手機民調，認為較符合現代人的生活方式。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，6成以上高知識青壯族群贊成總統初選民調納入「手機民調」、總統初選舉辦「初選辯論」。另外，在財經政見上，有50.1%受訪者贊成設立「自經區」，至於反對者為29.6%。

郭台銘：應採手機民調納入年輕人意見

藍綠總統黨內初選競爭相當激烈，郭台銘與蔡英文均主張應納入手機民調，郭董認為應採納年輕人的意見，且現代人使用手機的頻率非常高，就算在家裡也很少有人使用桌機。郭董日前還問國民黨，「民進黨敢做的事情，為什麼國民黨不敢做」，他指出，建議國民黨使用手機民調，至於比例多少由黨中央決定，建議參考民進黨最新規定。

▲▼總統初選民調納入「手機民調」贊成度。（圖／《ETtoday新聞雲》民調中心）

《ETtoday新聞雲》於16日至20日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成5228份有效樣本。調查結果發現，針對蔡英文和郭台銘都提出的「黨內總統初選民調應該納入『手機民調』」選項，有高達61.8%受訪者表示贊成，僅23.5%表示不贊成。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，男性、49歲以下、民進黨、時代力量、泛綠傾向者、大專／大學以上程度等族群，表示贊成的比例均高達6成4以上，相對高於其他族群。

郭台銘：舉辦辯論會讓國人了解候選人治國理念

另外，國、民兩黨皆有人提議總統初選舉辦初選辯論。郭台銘日前發聲明指出，初選過程堅持建議黨中央要舉辦公開的政見發表會、辯論會、國政方針發表會，讓國人了解候選人的治國理念。

郭台銘在吳郭會後提到，建議國民黨主席吳敦義辦北、中、南三場辯論會，他也建議將經濟議題納入，一場至少三個小時。他說，自己要打「國際盃」，跟已故蘋果創辦人賈伯斯學創新，跟亞馬遜學做網路行銷、供應鏈，跟軟銀集團（SoftBank Group）創辦人孫正義學投資；他也聯絡前紐約市長彭博，過去曾與對方餐敘，問了很多治國方針。

調查發現，有高達72.3%受訪者表示贊成總統初選舉辦初選辯論，僅16.3%表示不贊成。進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，49歲以下、民進黨、時代力量、泛綠傾向者、大專／大學以上程度等族群，表示贊成的比例均高達7成3以上，相對高於其他族群。

▲▼總統初選舉辦「初選辯論」贊成度。（圖／《ETtoday新聞雲》民調中心）

此外，國民黨團力推的「自經區」，遭民進黨反對，成為總統大選藍綠攻防戰場。《ETtoday新聞雲》調查也發現，有過半數（50.1%）受訪者表示支持推動「自經區」，另29.6%則表示不支持。進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，男性、40歲以上、北部地區、國民黨、泛藍傾向者、高中／職以上程度等族群，表示支持的比例均達5成以上，相對高於其他族群。

對於自經區，郭台銘也在臉書開直播當起「郭老師」，並進一步主張「自貿區」。財經政見備受關注的郭董說明，所有經濟的問題都是一樣的，但在不同的時機會有不一樣的答案，每一個時機點都該有不同的自由貿易區政策。他解釋，自貿區跟世界經濟局勢有很大關係，像是中美貿易戰、保護主義興起或關稅壁壘，這些都是自貿區成長的溫床。

▲▼推動自經區支持度。（圖／《ETtoday新聞雲》民調中心）

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於16日至20日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上。調查回收有效樣本數為5228份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.4%。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（今年4月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口的母體結構，使本調查具有代表性。