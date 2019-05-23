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中執會被沒收　游盈隆批：英派代表和中執委厚顏無恥

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▲▼民進黨中執會 卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨內三度協調2020總統初選，22日的中執會上「蔡賴之爭」仍無達成共識，黨主席卓榮泰震怒宣布會議休息。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發表看法，認為相對於卓榮泰堅持法治、捍衛體制，英派代表和中執委展現出沒有底限的厚顏無恥。

游盈隆表示，卓榮泰宣布終場休息前語重心長的那一段話，是民進黨關鍵時刻的發言，是重要的歷史紀錄，不論是贊成或反對的人都應三覆斯言，尤其是英派或挺英中執委。「他堅持身為黨主席必須捍衛黨的典章制度，包括總統提名制度與民調辦法」，就像當總統的人必須宣示「余必遵守憲法...」一樣，不能違法亂紀、朝令夕改、想改就改、亂改一通、形同兒戲。「因為有卓榮泰這番堅持，維持住了這個黨的基本格調、尊嚴和信用，讓社會大眾對這個黨還能有一點期待。」

▲▼立委陳明文受訪談昨天中執會場情況 批評黨主席卓榮泰不能代表中執委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲英系立委陳明文。（圖／記者屠惠剛攝）

游盈隆認為，相對於卓榮泰堅持法治、捍衛體制，英派代表和中執委展現出沒有底限的厚顏無恥，也是前無古人，後無來者。英派代表和中執委，從林錫耀、陳明文、王定宇、鄭寶清等等的發言內容，都是在公然撕毀自己參與通過且已昭告天下的總統初選辦法，卻又裝無辜似的振振有詞，難道是把天下人都當傻瓜嗎？就算他們今天主張的「手機與家戶電話各佔百分之五十、柯文哲應納入對比」是真知灼見，那兩個月前早就該提出來了，怎麼會等到這個時候，初選已經進行到最後，才提出來？當初為什麼不提？現在才提？

游盈隆批評，「說是為了制度，不是為了特定人，連鬼都不相信。」這些人還臉不紅心不喘的說非這樣不可，這種橫材入灶的態度，已經到了無法無天的程度，簡直就是在挑戰廣大民進黨員和支持者容忍的極限，絕對不會有好下場。

游盈隆指出，賴清德提出的善意折衷辦法，其實是一種豪賭。試想，「如果他和蔡都贏過韓，就像五月台灣民意基金會所公布的民調那樣，蔡贏韓6.3％，賴贏韓14.5％，兩者相差8.2％。根據賴的提議，即便對比之下，他仍領先蔡8.2％，他也要禮讓蔡參選。」有道理嗎？坦白講，沒道理。好在，蔡陣營第一時間就公開拒絕，絲毫不領情，這筆可能的黑色交易就別再提了。賴的支持者想必也不會再想聽到吧。

游盈隆強調，不管是殘局、亂局或無言的結局，最後還是要有解決之道，而現行民調辦法就有，民進黨中央和蔡賴雙方只要平心靜氣的再好好看看該民調辦法，尤其是第七條，一切答案都在裡面，一切爭議都可平息。「回歸體制，堅持法治，拒絕人治，相信民主，才是正本清源之計。」

▲▼賴清德團隊代表、立委林俊憲。（圖／記者陶本和攝）

▲立委林俊憲。（圖／記者陶本和攝）

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關鍵字：卓榮泰,民進黨,2020,賴清德,游盈隆,蔡英文

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