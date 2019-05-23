柯文哲2020若當選　陸學者：兩岸政策將變「隱性台獨」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者 曾俊豪／綜合報導

中國海洋大學海峽兩岸關係研究所所長、教授郭震遠22日指出，經歷2014年、2018年兩場縣市首長選舉之後，台灣的「雙非勢力」（指非國民黨與民進黨人士）得到明顯發展。作為雙非勢力代表的台北市長柯文哲，未來若成功登上2020大位，其兩岸政策將從現在的「模糊迴避」演變為「隱性台獨」。

《中評社》報導，郭震遠在出席大陸「全國台灣研究會學術年會」時做出上述解讀，該活動在湖南省岳陽市舉行，今年以「新時代和平統一的理論與實踐」為主題，40多位涉台學者出席研討會。

郭震遠指出，柯文哲當選並連任台北市市長形成所謂的「柯文哲現象」，顯示「雙非勢力」的發展，特別是「柯文哲現象」是台灣政局變化的新因素，產生不可低估的影響。

針對柯文哲的兩岸論述，郭震遠認為，柯文哲在擔任市長的第二任期將延續第一任期的兩岸關係政策，以就是「用模糊方式回避兩岸統獨問題」，藉此謀求和平紅利；但已有跡象顯示，柯文哲如果成為台灣領導人，兩岸關係政策可能演變為「隱性台獨」。

他分析，從柯文哲固有的台獨理念和立場、個人特質，以及與台獨頭面人物、日美分裂勢力的密切關係來看，最可能調整的方向是「堅持迴避與大陸直接的統獨對抗」做為基本策略，爭取實現台灣長久不被大陸統一的目標。

郭震遠指出，此兩岸政策不同於李登輝、陳水扁的「急獨」以及蔡英文「緩獨」，倘若政策走向得以推進，雖會讓兩岸直接的統獨對抗趨緩，但大陸「兩岸統一」的目標也會由於台灣百般迴避，而被無限期拖延。

▲中國海洋大學海峽兩岸關係研究所所長、教授郭震遠。（圖／翻攝中評社）