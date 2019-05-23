影／一人犯錯罰全班！男童忍受棍棒抽打100下...屁股整片瘀青「不能喊痛」

大陸中心／綜合報導

有名網友近日在網路上爆料，山東省臨沂市一名韓姓小學老師對學生施行「連坐處罰」。其中，班上的一名男童被該名老師用棍棒抽打了100下，不僅屁股整片瘀青，甚至在被打的過程中還被逼「不能喊痛」；受傷照片一曝光，立刻引起網友撻伐。據悉，目前韓老師已被停職，相關單位也正在做進一步調查。

▲男童遭老師狠打100下，臀部整片瘀青。（圖／翻攝《北京時間》，下同）

綜合陸媒報導，該名爆料網友正是受害男童的家長；當時她憤怒Po文指責韓老師，「你把我兒子打成這樣，請你給我一個交代！」只見照片中，該名被打100下的男童身上有多處傷口，不僅手腕上有血印，屁股也整片瘀青紅腫，讓家人看了相當心疼。據悉，男童目前正在住院中，而他的家長也已報警處理。

▲網友在網路上Po出自己兒子被打傷的照片。

除此之外，其他家長透露，平常只要有一位學生犯錯，其他的人都要跟著受罰，而且被打的時候都不能說痛，否則會加倍嚴懲。對此，郯城縣教育體育局22日在微博發出通報表示，目前該名涉事的韓老師已被停職，而相關情形正在進一步調查中。​​​​

男童瘀青照片曝光後，網友紛紛撻伐，「這種人也配做老師？」、「真是喪心病狂」、「這種老師...感覺有點以打人為樂了...」、「我都不敢點進去看」、「這種老師沒良心」、「這種事真的是一輩子的陰影」、「應該終身禁止從事教師行業」。