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助農村社區發展、關注非洲水資源　中原大學發「離校令」要學生踏出舒適圈

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▲▼ 中原大學「離校令」 鼓勵學生發揮專業走出校園做公益。（圖／中原大學提供）

▲中原學生透過舞蹈、話劇表演、動畫影片及各種創意展現服務成果，圖為「浪我愛你」動物保護小組行動劇。（圖／中原大學提供）

記者崔至雲／台北報導

學習不只是在學校！為了讓學生走出教室、用所學知識關懷社會，中原大學發出「離校令」讓學生走出學校做公益。學生運用跨領域專業與非營利組織合作，有人以實際行動喚起民眾對寵物議題的反思；有人協助農村社區發展甚至關注非洲水資源議題，這群「走出校園」的大學生，希望號召社會各界踏出舒適圈，一起瞭解需要付出關心的人、事、物。

中原大學今（22日）在台北NGO會館舉辦「離校令」記者會，學生透過舞蹈、話劇表演、動畫影片及各種創意設計品，並高舉「走出學校做公益」、「離校拯救流浪動物」、「離校結伴卓蘭果農」等牌子，展現關懷各類社會議題的成果。企管系邱悅寧表示，同學們藉由這門服務學習課程的機會，走出教室協助不同的非營利組織解決問題，邱悅寧說，「透過服務的過程，同學們的專案企劃與設計能力面臨真實的檢視及考驗，大家拼命思考要怎麼做才能幫助業主？這是在學校課堂上絕對學不到的經驗！」

▲▼ 中原大學「離校令」 鼓勵學生發揮專業走出校園做公益。（圖／中原大學提供）

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▲非洲水井募資小組協助舊鞋救命協會推廣「Living_water」募資計畫。（圖／中原大學提供）

其中與桃園市推廣動物保護協會合作的「浪我愛你」動物保護小組，為了協助推廣零寵物商品化，不但精心製作動畫短片、架設友善寵物店家地圖網站，更在中壢威尼斯影城舉辦街頭訪問，利用網路及現場活動提高議題曝光度。商設系張皓提到，為了凸顯主題「愛我就別買我」，團隊特別將人類與動物的生命價值作為比較，讓民眾思考「生命是否該被標價」、進而認同杜絕寵物購買的觀念。此外，參與舊鞋救命協會旗下「活水計畫」的非洲水井募資小組，則是製作台灣孩子與非洲孩子對於「水資源」珍惜差異的創意動畫，協助推廣「Living water」募資計畫、呼籲大眾一起付出愛心為非洲人民鑿一口水井。

▲▼ 中原大學「離校令」 鼓勵學生發揮專業走出校園做公益。（圖／中原大學提供）

▲中原大學發出「離校令」讓學生走出學校做公益，運用跨領域專業與非營利組織合作。（圖／中原大學提供）

實地走進桃園前空軍基地的「黑貓大小事」文化創生小組，學生訪問了社區居民及曾在空軍基地服役的軍、教官，利用創意圖騰、親子活動規劃與商品設計等方式，讓民眾認識具有特殊歷史意義的歷史「U2偵察機黑貓中隊」。電子系黃于庭表示，「我們希望透過各類設計和創意活動，賦予大海社區全新的文化生命，保存並傳遞不可抹滅的歷史記憶。」

而為苗栗卓蘭雙連梨社會企業設計新品牌的「卓然果園」小組，協助企業加深品牌形象、開發新客群，提升卓蘭鎮四季水果的知名度。呂奕萱說，在這一年中，訓練抗壓性跟問題解決的能力遠超過想像，大家一起與雙連梨社會企業為卓蘭社區做貢獻，是很大的成就感。

▲▼ 中原大學「離校令」 鼓勵學生發揮專業走出校園做公益。（圖／中原大學提供）

▲黑貓大小事文化創生小組利用創意圖騰、商品設計讓民眾認識具有特殊歷史意義的歷史「U2偵察機黑貓中隊」。（圖／中原大學提供）

由企業管理系、商業設計系以及電子工程系跨領域合作的「中原大學廣告行銷服務」課程，學生分組模擬廣告公司為非營利組織（NGO）與社會企業提供企劃及廣告行銷服務。團隊指導老師商設系張道本表示，這門連續開設13年的課程不但考驗學生的專業實力，也讓孩子們走出校園看見社會各個被需要的角落。在這個團體合作的世代，中原師生發揮社會責任、實現「全人教育」的精神，努力讓所學專業更有意義。

▲▼ 中原大學「離校令」 鼓勵學生發揮專業走出校園做公益。（圖／中原大學提供）

▲中原大學今(22)日舉辦「離校令」記者會，師生高舉「走出校園做公益」、「離校拯救流浪動物」等牌子，展現關懷各類社會議題的成果。（圖／中原大學提供）

ET快訊
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關鍵字：學校,教室,關懷社會,中原大學,離校令,公益,學生,非營利組織,寵物,非洲,水資源,舒適圈

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