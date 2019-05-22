東非孩童「我有筆跟書包了」！ 　蘆草搭建的教室收到愛心文具

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

2019年3月，一個熱帶氣旋重創東非三國，受創嚴重的莫三比克，光是雅瑪郡就有超過上百間學校毀損，數月以來，莫三比克學童在大樹下、在蘆草搭建的簡易教室、在斷垣殘壁共用快用光的鉛筆克難上課的畫面，觸動愛的善念。

慈濟發起的「善行共振，讓愛『非』揚」的募心募愛，擴及五大洲40多國送愛到非洲，在台灣，連幼兒園的學童都捐出存錢筒，希望遠在萬里之外的大哥哥、大姊姊們有個基本的學習用品使用。

2019年5月，愛的快遞來自全球的善念，非洲慈濟志工率先匯整受災孩童文具需求，一個個全新的書包、一袋袋全新的文具，送到大樹下一位位懷著滿心歡喜的學童，收下來自非洲本土慈濟志工愛的書包與文具組，而來自台灣的醫療義診團，也同時帶來六千多支鉛筆、一千個削鉛筆盒，讓非洲學童有基本的就學文具可以使用。

每個人都有了全新的筆及文具包，終於可以不必多人共用一隻鉛筆，有了新書包，讓學生可以安心的將書本文具放在書包裡，安心上學。

慈濟前往學校進行文具、以及書包等物資發放之外，後續也將針對援建校舍，來進行評估，希望讓孩子們能夠安心求學。

在莫三比克的小學，分為三班制，以盧薩卡協議小學為例，分成早上、中午、下午，但學校本身缺資源，又遇上風災，嚴重影響到學生的受教權益。

風災過後，盧薩卡協議小學的學生，已經在戶外上了將近兩個月的露天課。以樹蔭為頂，與大自然共學，一旁的拉梅高中學也連帶毀損，殘破的屋簷，就是風災無情的痕跡。以學校目前的經濟條件，想短期內重建，恐怕難上加難。

慈濟志工發現學生最缺的不僅是一間設備完善的教室，看看孩子手中緊握的筆記本和書包，那是求學的渴望。

孩子的教育不能等，因此在慈濟非洲本土志工的匯整下，從國小到高中，每個人都能擁有一套，專屬自己的文具和書包。

當教育能翻轉所有不可能，也讓這群孩子，走向新的開始！

在網路、在臉書等社群，一則則「我如何幫助東非三國災民」的訊息與詢問電話，湧進國際救援的慈善組織與關懷團體，那份「人傷我痛、人苦我悲」的同理心，啟動了「無緣大慈、同體大悲」關懷力量。

用您一份善念，幫助迫切需要幫助的人，即使他們遠在千里，但，愛無距離！用您一份關懷，協助悲苦眾生獲得溫飽，即使能力有限，但，只要有心，所帶動的共善無限！