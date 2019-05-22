職棒迷哭哭！ELEVEN SPORTS 6月「斷訊」125萬有線戶看不到



▲ELEVEN SPORTS六月一日起在國內125萬有線收視戶看不到 。（資料照片／記者洪偵源攝）



記者陳世昌／台北報導

繼去年民視新聞台之後，有線電視6月1日又將出現另一場百萬用戶大「斷訊」風波！由於授權費談不攏，目前轉播最多國內職棒賽事的 ELEVEN SPORTS 已發函「終止授權」給中嘉、大豐、天外天、全國數位等有線電視系統。也就是說，下個月起有125萬有線收視戶「斷訊」看不到統一、桃猿主場賽事。

據了解，已投入虧損5億元的 ELEVEN SPORTS，今年再增加了中職統一主場轉播，加上其他新增賽事的投入，2019年向有線系統收取的版權費將由去年的每戶每月1.5元調升為5元，目前在凱擘、台固等系統的談判進展順利，但中嘉、大豐、天外天、全國數位等有線電視系統只願意維持去年條件，且談判一直僵持不下。



▲ELEVEN SPORTS 台灣區總經理康小玲。(圖／ELEVEN SPORTS NETWORK 提供)

ELEVEN SPORTS 台灣區總經理康小玲表示，自2017年取得WBC經典賽轉播權以來，不斷提升內容品質、增加精彩賽事轉播，提供觀眾更豐富、更精采體育節目，這種種努力獲得觀眾支持，卻無法鬆動長久以來的版權費結構，讓努力投入內容的新進頻道沒有生存空間。

為表慎重，康小玲22日專程前往NCC(國家通訊傳播委員會)遞交該頻道停止授權的公函，並向NCC委員說明原委，鐵了心決定六月起停止授權播出。

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中嘉有線系統MSO表示，仍希望 ELEVEN SPORTS 發延長授權，讓雙方可以繼續談。不具名人士表示，中華職棒在台灣多年來的賽事轉播，中嘉一直都有付費，所以過去沒有爭議，突然有一個單位拿了兩隊的轉播權，就説要另外付錢，那原來收到錢的人為什麼不把錢拿出來？這個才是奇怪的地方。





▲國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）

康小玲認為，台灣有線電視的環境已形成「頻道綁架系統」困境，在現行制度下，NCC的法規只能規範到「作弊」的人，一旦內容有問題被NCC盯上，只要有個新節目就可過關，可以繼續鞏固既有的頻道、就地瓜分收視費；反而是新進的頻道，有想法、有企圖、願意投資的人，連頻道位子都只能在後段，也拿不到該有的收入，甚至逼得許多新頻道打包回家！

NCC官員表示，頻道授權爭議是長久以來一直都有的問題，目前基本頻道的變更都需要NCC許可，如果沒有許可就下架會有營運計畫變更、消費者保護的問題。NCC不樂見這種談判影響到消費者權，如果真的發生「斷訊」會予以譴責並盡速處理。



6月1日ELEVEN SPORTS「斷訊」系統名單



中嘉有線 MSO，共11家有線電視系統

基隆 吉隆 收視戶90273

台北 長德 收視戶56102

台北 萬象 收視戶44449

台北 麗冠 收視戶43622

新北 新視波 收視戶142964

新北 家和 收視戶71181

新北 數位天空 收視戶40710

桃園 北健 收視戶120668

台南 三冠王 收視戶95768

高雄 慶聯 收視戶208097

高雄 港都 收視戶134731

新北大豐 收視戶72351

新北天外天 收視戶73153

新北全國數位 收視戶81047