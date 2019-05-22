　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

職棒迷哭哭！ELEVEN SPORTS 6月「斷訊」125萬有線戶看不到

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ WSBL轉播單位「ELEVEN SPORTS」 。（圖／記者洪偵源攝）
▲ELEVEN SPORTS六月一日起在國內125萬有線收視戶看不到 。（資料照片／記者洪偵源攝）

記者陳世昌／台北報導

繼去年民視新聞台之後，有線電視6月1日又將出現另一場百萬用戶大「斷訊」風波！由於授權費談不攏，目前轉播最多國內職棒賽事的 ELEVEN SPORTS 已發函「終止授權」給中嘉、大豐、天外天、全國數位等有線電視系統。也就是說，下個月起有125萬有線收視戶「斷訊」看不到統一、桃猿主場賽事。

據了解，已投入虧損5億元的 ELEVEN SPORTS，今年再增加了中職統一主場轉播，加上其他新增賽事的投入，2019年向有線系統收取的版權費將由去年的每戶每月1.5元調升為5元，目前在凱擘、台固等系統的談判進展順利，但中嘉、大豐、天外天、全國數位等有線電視系統只願意維持去年條件，且談判一直僵持不下。
▲壹拾壹體育網台灣區總經理康小玲。(圖／ELEVEN SPORTS NETWORK 提供)
▲ELEVEN SPORTS 台灣區總經理康小玲。(圖／ELEVEN SPORTS NETWORK 提供)

ELEVEN SPORTS 台灣區總經理康小玲表示，自2017年取得WBC經典賽轉播權以來，不斷提升內容品質、增加精彩賽事轉播，提供觀眾更豐富、更精采體育節目，這種種努力獲得觀眾支持，卻無法鬆動長久以來的版權費結構，讓努力投入內容的新進頻道沒有生存空間。

為表慎重，康小玲22日專程前往NCC(國家通訊傳播委員會)遞交該頻道停止授權的公函，並向NCC委員說明原委，鐵了心決定六月起停止授權播出。

請繼續往下閱讀...

中嘉有線系統MSO表示，仍希望 ELEVEN SPORTS 發延長授權，讓雙方可以繼續談。不具名人士表示，中華職棒在台灣多年來的賽事轉播，中嘉一直都有付費，所以過去沒有爭議，突然有一個單位拿了兩隊的轉播權，就説要另外付錢，那原來收到錢的人為什麼不把錢拿出來？這個才是奇怪的地方。

▲▼國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）
▲國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）

康小玲認為，台灣有線電視的環境已形成「頻道綁架系統」困境，在現行制度下，NCC的法規只能規範到「作弊」的人，一旦內容有問題被NCC盯上，只要有個新節目就可過關，可以繼續鞏固既有的頻道、就地瓜分收視費；反而是新進的頻道，有想法、有企圖、願意投資的人，連頻道位子都只能在後段，也拿不到該有的收入，甚至逼得許多新頻道打包回家！

NCC官員表示，頻道授權爭議是長久以來一直都有的問題，目前基本頻道的變更都需要NCC許可，如果沒有許可就下架會有營運計畫變更、消費者保護的問題。NCC不樂見這種談判影響到消費者權，如果真的發生「斷訊」會予以譴責並盡速處理。

6月1日ELEVEN SPORTS「斷訊」系統名單

中嘉有線 MSO，共11家有線電視系統
基隆 吉隆 收視戶90273
台北 長德 收視戶56102
台北 萬象 收視戶44449
台北 麗冠 收視戶43622
新北 新視波 收視戶142964
新北 家和 收視戶71181
新北 數位天空 收視戶40710
桃園 北健 收視戶120668
台南 三冠王 收視戶95768
高雄 慶聯 收視戶208097
高雄 港都 收視戶134731

新北大豐 收視戶72351
新北天外天 收視戶73153
新北全國數位 收視戶81047

ET快訊
丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工當場走人
台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留

關鍵字：媒體產業,NCC,有線電視,ELEVEN SPORTS

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／行人闖平交道遭區間快車撞！台鐵中壢＝埔心單線行車

魔術師Davio助拳回饋新北好禮　侯友宜經發局長互尬魔術秀

我台南人我驕傲！　持續26年推動桃園直笛音樂教育

新北400萬人達標「回饋網」上線　400餘商家祭出有感優惠

「月薪30萬」徵精通4語國際解說員　網笑唬爛，負責人：是真的

新住民子女科展參賽　「外掛式尿袋滿位偵測器」創意奪冠

超過900件老傢俱找新家！臺博館「老物再生市集」5/24-26登場

把膠帶玩成一種藝術　聚膠行動#TapeArt 全球首展7月登場

淡海輕軌V09站藏百年「程氏古厝」　一日走讀探索淡海新市鎮

老婆練車信心喊「我有駕照」！下一秒問左邊右邊…夫崩潰想賣車

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

Gail淡江開唱《你啊你啊》引尖叫 小學霸上身後台K書準備考試｜聲林之王淡江大學校園演唱會 20190520

被明金城「精神虐待」路邊爆打　 安心亞反擊變「心機婊」

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

快訊／行人闖平交道遭區間快車撞！台鐵中壢＝埔心單線行車

魔術師Davio助拳回饋新北好禮　侯友宜經發局長互尬魔術秀

我台南人我驕傲！　持續26年推動桃園直笛音樂教育

新北400萬人達標「回饋網」上線　400餘商家祭出有感優惠

「月薪30萬」徵精通4語國際解說員　網笑唬爛，負責人：是真的

新住民子女科展參賽　「外掛式尿袋滿位偵測器」創意奪冠

超過900件老傢俱找新家！臺博館「老物再生市集」5/24-26登場

把膠帶玩成一種藝術　聚膠行動#TapeArt 全球首展7月登場

淡海輕軌V09站藏百年「程氏古厝」　一日走讀探索淡海新市鎮

老婆練車信心喊「我有駕照」！下一秒問左邊右邊…夫崩潰想賣車

中職／「周日肯定碰到索沙」　洪總傷腦筋要誰丟

核二廠2號機大修後將再起動　最快周六併聯發電

隔著門縫看…女大生割腕倒在房內！暖警撞斷鐵鍊英勇抱起送醫

SBL／終於撕掉豪弟標籤　FIBA專文報導林書緯

警稱恐嚇者是大陸網軍　黃光芹：警政署長是韓粉？

苗栗縣府歐洲10天旅行報告僅「2行字」　議員：浪費公帑的廢話

范范「合唱團最美團長」看罕病兒彩排　哽咽：她們在幫我

「無限期延後」！日本兩大電信商宣布　華為P30 Lite新機暫緩發售

快訊／亞東醫院溯溪團13人　1人在南澳鄉金岳瀑布跌倒骨折

花蓮十大人氣打卡點票選活動開跑　獎品好多好棒天天送

生活熱門新聞

周四先變天！下周鋒面到「可能屬..

狗仔拍到　寫真女星上床15次還..

開車1hr載妻買巧克力！他結帳..

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

百元理髮為何不會倒？網曝生存秘..

魔術師拒併桌　餐廳員工罵：出來

男狂問「是處嗎？」雙魚女神回堵..

男友手機熟記生存法則　網讚快嫁

「把碗拿去洗手台唷」1歲妹甜笑..

送金牛夫iPhone生日驚喜！..

他捕獲「VIP海神曬衣架」秒震..

癌症與個性有關！醫曝：罹癌者有..

打臉7項前科　館長申請良民證了

國中弟蹲水溝一撿感動2.3萬人

更多熱門

相關新聞

NCC要求華為代理商到會說明

Google終止與華為部分業務往來，使用華為手機的民眾恐受影響。NCC表示， 已聯繫上華為台灣總代理訊崴技術，待訊崴技術與華為總部溝通後，將請訊崴技術至NCC說明。

剪線潮來了！花蓮最慘一年流失12%

打擊假新聞　法院該親上火線？

4G用戶逼近三千萬！最困擾問題是這個

中華電「499之亂」挨罰　法院判免罰

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

小蜜桃姐姐10億老公欠債蒸發！冷宮豪門生活曝光

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

周四先變天！下周鋒面到「可能屬於滯留型」

狂嗑生蠔！20多歲男「一晚噴射10次」

「吵架王」星座Top 4

狗仔拍到　寫真女星上床15次還債

開車1hr載妻買巧克力！他結帳時傻眼了

公務員午休墓園激戰2回　美魔女告性侵結果揭曉

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿「折成三段」癱地

男捷運偷摸女大生　高職生幫抓人

歌迷嫁給偶像！林立洋認愛4月娶台灣女友

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩潰直擊

小女兒寄信給郭台銘沒回應！呂捷神回被讚爆

更多

最夯影音

更多

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面