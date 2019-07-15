從新北戰到高雄！大豐摃上中嘉　系統搶客戶變頻道授權戰爭



▲「中嘉VS大豐」有線電視經營區戶數競爭消長，在新北、高雄戰況激烈。（資料來源NCC／記者陳世昌製表）



記者陳世昌／台北報導

大豐有線電視是新北市板橋、土城地區的老第四台，成立20多年，從有線播送系統轉型成為有線電視系統，也是全台第一家建設數位化網路的系統，第一家股票上市的有線電視。原本一家踏踏實實經營的系統，突然捲入業界版權費紛爭，其爭議源頭就是大豐配合參與了NCC力推的有線系統擴區經營政策，與其他競爭者產生同區競業的現況。

NCC是在2012年7月公告開放新設有線電視業者申請，並可擴大跨區經營申請，近來也發生版權費紛爭的新北市全國數位、台北市北都，都是開放政策後加入的新有線電視系統。原本在新北板橋、土城的大豐，也在這波開放政策下積極申請了擴大新北市全區經營，並前進南台灣設立「新高雄」有線電視。(大豐也另申請了基隆、台北市全區經營系統，但目前沒有開播經營)



▲中嘉有線系統MSO全台11家系統經營區，其中新北、高雄與大豐形成捉對廝殺（圖／翻攝中嘉官網）

大豐申請跨區到全新北市，首先將網路建設延伸進入中和、永和、樹林、三峽、鶯歌地區，與在地既有系統業者新視波、家和搶奪客戶，幾年下來，大豐在該地區增加了5.2萬戶，相對就是新視波、家和減少了5.2萬戶，剛好新視波、家和這二家系統都是「中嘉MSO」旗下的系統，等於大豐直接摃上中嘉，中嘉又投資了頻道代理商「全球」。最近大豐被代理商控告，原告就是「全球」。

大豐另外又前進高雄申請了新的「新高雄」有線電視，鋪設網路進入苓雅、三民、左營、前鎮，根據NCC最新統計，新高雄已搶下有37915用戶，不巧的是，高雄正是是中嘉MSO經營的大本營，大豐與中嘉在高雄的競爭更為激烈。

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大豐一邊對外拓展新區域，但發源地板橋、土城，也遭遇新競爭者「入侵」，對手正是中嘉新設投資的「數位天空服務」攻進板橋、土城大本營，搶下了4萬戶大豐的用戶。(另一家新系統「全國數位」也進入板橋區、土城區)

大豐是既有系統業者，也參與擴區、跨區經營，同時也被別家新的系統到板橋、土城來搶客戶，用戶有損失、也有增加，面臨的狀況相對複雜，以用戶數為計算基礎的版權費該怎麼算？沒有前例可循。



▲大豐有線電視土城總部機房。（圖／記者季相儒攝）

經過四、五年的競爭下來，大豐目前共有4家有線系統，大豐表示，目前總用戶數由開放之前的近21萬戶，曾達到25萬多戶，目前則降為23.6萬戶。根據NCC的統計數字，2015年第一季，大豐新申請的系統還沒開播，當時大豐旗下兩家系統大豐、台灣數位(海山)全計共208313戶，目前減少為147028戶。

大豐與中嘉產生用戶競爭，中嘉也成立「數位天空」新系統到板橋、土城區，搶了大豐四萬戶。中嘉MSO與大豐有線電視在新北市的中和、永和、板橋、土城、三峽、鶯歌、樹林，以及高雄市，剛好都形成一對一捉對相互競爭局面。

因為系統的競爭，連帶讓頻道代理的競爭也變複雜！大豐認為，頻道代理商「全球」的背後是中嘉，為什麼其他頻道代理商都願意先收保證金再談後續，只有「全球」因為兼具有系統業者的雙重身份，才會特別針對大豐。錢先收進來才能付給頻道商不是嗎？為何寧可不收這筆錢，然後與大豐「戰到底」？就是因為大豐與中嘉有競爭關係？