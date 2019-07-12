富邦MOMOTV轉型4K電視台！李四端：打造台灣最大運動賽事平台



▲MOMOTV家族12日舉行發表會，左起董事長李四端、執行董事陳藹玲、蔡康永、凱擘董事長鄭俊卿（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



全台第一個4K電視頻道家族MOMOTV正式誕生！富邦集團旗下所屬的Win綜合台更名為「MOMO綜合台」，Win戲劇台更名為「MOMO追劇台」，12日舉行盛大轉型發表會，並由資深媒體人李四端出任董事長，他表示，MOMOTV要打造台灣運動賽事報導最大的平台，同時兼顧娛樂知識內容，以及科技生活內容！



▲MOMOTV董事長李四端（圖／MOMOTV提供）



MOMOTV目前旗下有3個頻道，分別是MOMO綜合台、MOMO追劇台、WinTV兒童台。李四端表示，台灣是最民主的地方，所以節目內容會有對話、有意見表達，但這不叫新聞。他強調，MOMOTV不會成立新聞部，也不會有日常電視新聞。





▲MOMO TV家族發表會，文化部長鄭麗君出席致辭（圖／記者陳世昌攝）



MOMOTV播出大量體育賽事，也是全台首家採用4K轉播車轉播中華職棒、和SBL超級聯賽的電視台，目前賽事都安排在MOMO綜合台播出，總經理鄧儒宗表示，未來一定會往設立專業體育台努力。



MOMO綜合台現有節目自製率已達45%，今年六月份職棒賽季時更高達60%，預計到今年底結算，平均自製率應可超越50%，未來三年內自製率將至少提高到70%。



▲MOMOTV家族發表會，出席貴賓右起魏應充、葉文立、NCC委員郭文忠、NCC委員孫雅麗、NCC代主委陳耀祥、富邦集團大董蔡明忠 （圖／記者陳世昌攝）



富邦集團大董蔡明忠今12日以台灣大哥大董事長身份，首度為旗下的內容頻道站台，包括NCC代理主委陳耀祥、文化部長鄭麗君、文策會董事長丁曉菁等產官學界重量級貴賓，及蔡康永、小野、陳子鴻等人都出席。



▲MOMOTV家族12日舉行發表會，持人瑪莉、鄭偉柏 （圖／記者陳世昌攝）



整場發表會在MOMOTV招牌節目之一《娛樂鄉民》的兩位主持人瑪莉和鄭偉柏搭檔下，以充滿娛樂效果和科技應用的方式令人耳目一新。





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