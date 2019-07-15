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七月有線電視沒斷訊　頻道代理商「全球」提告大豐求償3000萬

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▲▼大豐有線電視董事長張銘志專訪。（圖／記者季相儒攝）
▲大豐有線電視位於土城的總部。（圖／記者季相儒攝）

記者陳世昌／台北報導

有線電視界近來盛傳七月會出現「大斷訊」風波，各種傳聞透過媒體不斷報導，讓主管機關NCC也緊張起來！幸好七月來了，什麼事也沒發生，證明這僅是謠言一樁！這些傳聞與紛爭主要來自NCC自2012年開放有線電視新業者申請、開放擴大經營區的新政策，引發了一連串新舊有線系統、頻道代理商之間的戰爭！

2016年時公平會曾經因為三大頻道代理商凱擘、全球、佳訊對於新進系統業者有差別待遇，而對三家公司開罰總計1.26億的罰鍰。(目前此案上訴最高行政法院中，未有最終判決)
▲▼大豐有線電視董事長張銘志專訪。（圖／記者季相儒攝）
▲有線電視七月沒發生大斷訊，但頻道代理商「全球」向大豐有線電視提告求償3000萬。（圖／記者季相儒攝）

如今類似狀況再次出現！根據最新消息，「中嘉有線MSO」集團旗下的頻道代理商「全球」已向法院提出民事訴訟，要求大豐有線電視2016年該支付比雙方原簽合約金額再多2、3仟萬元的版權費，「全球」認為，大豐自2015年開始，在新北市的中永和、三峽、樹林，以及高雄擴增新的有線系統，這部份增加的用戶數版權費不能按以往的標準計算，全球與大豐協商不成，走上訴訟途徑。

但讓外界奇怪的是，台灣四大頻道代理商，僅有「全球」對大豐提告，其他三家不只沒提告，而且已先暫時收取大豐支付2016、2017、2018的版權費，並保持協商溝通中，可說是彼此相安無事。

請繼續往下閱讀...

甫於6月上任的大豐新任董事長張銘志指出，有關頻道版權的爭議，大豐要特別強調一點，大豐不是沒有錢，也不是沒有付錢，如果看公司帳上的現金，今年大豐第一季末的現金有20多億元，今年現金股利的配發是2.5元，營業額也比去年成長，在營運上，大豐有足夠資源去支付這些版權費，這根本不是議題。

▲▼大豐有線電視董事長張銘志專訪。（圖／記者季相儒攝）
▲大豐有線電視董事長張銘志(左）、發言人劉家君（圖／記者季相儒攝）

重點在於，頻道代理商跟大豐之間的版權費多寡爭議，他解釋，「目前除了『全球』這一家之外，其他頻道代理商都是站在雙方和諧、有共識的基礎上往前推進，雖然雙方對戶數可能會有一些數字上的落差，但這些落差，在大豐願先支付保證金，或是暫付款的概念下，都成為善意協商版權費的基礎。」

大豐在NCC未開放新系統以前的合計總用戶就有21萬戶，目前包括新的經營區在內合計總數是23.7萬。大豐的用戶數因為有一部份來自開放前的經營區域，一部份是跨區後產生的用戶，狀況較為複雜。

大豐目前的做法是依照市場上版權交易慣例，付費戶數先抓實際戶數25萬戶的一半，也就是12.5萬戶先付，大豐認為這12.5萬就是合理的版權費，但頻道代理商對新增戶數的算法有意見，認為應該更多，大豐也同意這12.5萬戶的版權費，這部份就先做為全部（新+舊的合計23.7萬）該付的保證金，上下游市場間可以繼續協商出更契合的共識。

目前四大頻道代理商全球(中嘉)、凱擘、佳訊(練台生)、永鑫，大豐對其中的三家都是以上述模式先行付款，張銘志強調，「另一家『全球』我們不是沒有付他，但他們不願接受先付12.5萬戶的錢，所以我們到法院去提存，106、107兩年的版權費共提存了1.7億元，先放在法院，等雙方能夠達成共識再去處理。」

大豐表示願意依照其他三家代理商相同的方式，先付給「全球」2016、2017、2018的版權費，但「全球」拒收，雙方從2018年8月開始在NCC進行版權費爭議調處，一直到2019年3月，雙方多次協商都無法有所突破而破局，「全球」於是針對2016年授權費的差額轉而向法院提告要求大豐補足。
▲中嘉網路公司與台灣高齡化政策暨產業發展協會簽約合作，推動友善熟齡系統服務。（圖／記者林睿康攝）
▲中嘉有線電視與大豐在有線系統經營上是競爭對手。（示意圖／資料照片）

「全球」向法院提訴，焦點是指2016年與大豐的合約中，大豐新增加的經營區戶數不能按以前的方式算，但大豐認為自己沒有新舊區之分，願付給「全球」的已超過12.5萬戶，且106、107也願以12.5萬戶的金額先付款，但「全球」不收，或許是擔心收了之後，是不是就默認了兩者之間的合意就是12.5萬戶？

大豐的想法是願意先付，以減少「全球」在營運資金上可能的緊缺，但不了解對方為何不願收這筆錢？據悉，大豐主張付12.5萬戶，但「全球」要求的是17.5~18.7萬戶的費用，中間差額一年大約是3600萬。「卡在這3600萬，而不願意收先收2017、2018的1.7億，似乎不是合理的商業行為。」

業界分析，可能是因為大豐、中嘉雙方是有線系統競爭場的原因，中嘉才會在頻道授權上給大豐「穿小鞋」！搞得斷訊傳聞不斷。

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關鍵字：NCC,媒體產業,有線電視,大豐,中嘉

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