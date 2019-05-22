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三點澄清、兩點回應美國禁令！華為任正非：遲早要與美國對上

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特約記者洪聖壹／綜合報導

關於Google Android系統解除了華為產品服務，華為技術首席執行長任正非、華為消費者業務CEO余承東等一級高層，在華為深圳總部接受中國大陸媒體採訪，在總計長達150分鐘、40多道問題的訪談過程中，《ETtoday新聞雲》記者特別消化其中的逐字稿，將相關重點整理於本篇報導。整體來說，任正非認為這次的事件確實會對華為造成一些影響，不過內部已經準備好迎戰，因為華為知道遲早會跟美國對上。

鑑於美國官方的國際政策，Google證實將解除Android與華為的合作關係，華為未來只剩下已經開源的Android系統可以使用；為免消費者恐慌，Android很快的在官方Twitter強盜這項策略執行的同時，Google Play與Google Play Protect都將正常運作。美國商務部依照法定程序，發布一項為期三個月（90天）的暫緩執行華為禁令。

為此，華為技術首席執行長任正非親上火線，昨天(5/21)在中國大陸招開為時2.5小時的媒體說明會，在回應媒體訪問的過程中，先是以自己家人都使用Apple公司的產品為例，呼籲媒體不要藉機挑起民族情緒，同時也再次強調華為不會排斥採購美國的產品，他認為美國技術的深度、廣度是值得學習的，華為目的希望共同成長。

任正非還說明了美國延遲90天禁令「沒意義」，因為華為已經準備好了一切，他也提到華為的5G技術是其他廠商兩三年追趕不上的，同時華為將持續與美國廠商保持合作關係，畢竟這長期的合作關係不是一張紙可以消滅的，他也強調這一切都是「美國政客」引發的問題，但是他們低估了華為的力量。

任正非澄清三點重要誤傳：

1.傳聞英飛凌將暫停供貨：任正非當下就澄清這是「誇大不實的報導」。

2.傳聞是內部員工醞釀出走潮：任正非澄清是假消息，他說：「我們公司的員工都是傻傻的，一個都沒有被嚇到，我們覺得很平常。」

3.歐美業務關係破裂：任正非強調華為至今都跟美國大部分企業保持很好的合作關係，而「歐洲方面也不會跟著這次的事件走」。

談到這件事的後續影響，任正非認為這件事有兩個面向可以探討：

1.華為受到一些影響，第一季度銷售收入同比成長39%、四月份降到25%，預計今年還會降低「一些」，但是不會造成負成長。

2.這件事會刺激中國系統性、踏實的發展科技產業。而他認為中國將來要和美國競賽，唯有提高教育，沒有其他的路。

為此，任正非也透露自己曾與內部高層說：「遲早我們要與美國對上的，但我們要準備與美國在『山頂上』交鋒前，做好一切準備。」

至於關於任正非沒回答的新的作業系統（暫名為：鴻蒙系統），華為消費者業務CEO余承東則是公開回應，新系統最快將於今年(2019)秋天（Q3）問世，最晚2020年春天（Q1）。從他的後續回應看來，新系統確實走的跟Android一樣的路，打通了手機、電腦、平板、電視、汽車、穿戴，成為一個獨立的系統，重點是將相容於所有Android App跟Web App。而他也回答了，在華為新的系統上面，運行效能將超過現有的60%。

目前除了Google公司，intel、高通、博通等美國晶片廠也被傳出將執行美國禁令，而在稍早彭博社則透露，美國將持續展開攻勢，預計針對中國大陸五間廠商終止關鍵技術合作關係，看來中美貿易戰將開始轉向科技戰。

＊資料來源：任正非訪談逐字稿、微博

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