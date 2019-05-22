Google停止與華為合作　工信部：開放政策不受影響

▲Google日前宣布，將終止與華為的部分業務往來。（圖／路透）



大陸中心／綜合報導

大陸工信部發言人聞庫日前表示，政府不會因谷歌暫停華為的部分業務而改變開放政策；政府一直致力完善市場化、法制化的營商環境，提供外資公平競爭的機會，並要求在外華企要遵守所在國的法規，希望各國能夠平等、公平對待中企，促進全球移動通訊產業發展。

聞庫提到，5G產業是一個全球緊密相連的「生態系統」，是多家企業共同參與的產業鏈，雖然華為在其中扮演著很重要的角色，但這個產業仍是全球的集體智慧結晶，「從標準中就可以看出這一點，很多企業在這裡面做了很多工作。」

▼任正非稱，華為在5G方面的技術「兩三年內沒人追得上」。（圖／路透）



他說明，中國一直秉持著開放、共享的發展理念，與全球的5G訊息通訊產業共同推動發展；以前期來說，中國在5G領域與包含美方在內的各國企業發展良好的互動，例如愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、三星（Samsung）與高通（Qualcomm）等企業。

聞庫稱，中國企業多年來積極參與國際電信聯盟（ITU）、網路建設與產業的推動；以華為公司而言，該公司參與了全球許多網路建設、5G技術實驗及演示的項目，並在各國營運企業和市場的信任下，成為通訊設備與智能項目的優秀供應商，為全球移動通信產業的發展做出許多貢獻。

聞庫說明，在5G的發展過程中，中國一直追求完善的營商環境，提供公平競爭的機會，希望各國也能平等、公道對待中國企業，「中國對外開放的大門一直是敞開的；任何企業在中國開展業務，一定要遵守中國的法律法規。」

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