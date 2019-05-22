突圍Google封殺！　爆華為與葡萄牙Aptoide談合作

▲美國政府將華為列入黑名單。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

葡萄牙第三方應用商店艾普托德（Aptoide）日前表示，由於谷歌決定停止與華為的部分業務，目前公司正在與華為洽談相關的合作機會。據了解，Aptoide是目前谷歌應用商店Google Play最大的替代者之一，平台上的Android應用程式超過90萬款、累積下在量超過60億次，且目前擁有2億活躍用戶。

艾普托德創始人、首席執行官特雷森托斯（Paulo Trezentos）說明，這是一個很有趣的市場機會，「我們可以藉此與華為建立夥伴關係，並同時解決他們面臨的問題」。他提到，公司先前就已與華為接觸，他本人也與一名「華為高層」會面，且艾普托德的深圳辦公室也與華為有密切聯繫。

他說明，谷歌方面的消息出來後，雙方又為此進行交流，看是否有機會合作，「我們的接觸十分頻繁，不只互通電子郵件，還會一起開會；目前華為已經表現出興趣。」據了解，艾普托德目前已與大陸的小米、OPPO及vivo取得合作。

▼Aptoide的應用商店擁有2億的活躍用戶。（圖／Aptoide官方）



對於合作的方案，特雷森多斯說明，目前還沒敲定具體方案，不過「我們有幾種不同的產品可供選擇，以便他們了解哪個框架是可用的」。

特雷森多斯提到，雖然公司與華為合作的意願相當高，但被收購這件事還不在考慮範圍內，這次的機會（谷歌停止部分業務）讓公司遇見新的機遇，公司仍會持續成長，所以「在考慮併購問題前，我們還有許多挑戰要解決」。

特雷森多斯說，公司曾在2014年向歐盟分管市場競爭的部門投訴稱，谷歌存在不當競爭的行為；而葡萄牙的法院2018年10月判決「谷歌母公司Alphabet不得在用戶不知情的情況下，將下載自Aptoide的應用程序從安卓用戶的手機中移除」。

他說明，這一里程碑式的判決，向世界的初創公司釋出一個訊號，只要認為合理，就別害怕去挑戰谷歌。艾普托德的律師內斯塔爾（Carlos Nestal）指出，這是首次有歐洲國家的法院將安卓系統與該系統上運行的服務「強制隔離」，讓其它平台能與谷歌的應用競爭。

▼特雷森多斯說明，早在禁令頒布前，Aptoide便與華為保持著聯繫。（圖／路透社）

