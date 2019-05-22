運行效能提升60％　「華為OS」最快秋天問世

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

華為近日啟動「備胎」計劃一事備受關注。華為消費者業務CEO余承東21日晚間在社交媒體上表示，最快今年秋天、最晚明年春天，華為自己的作業系統（OS）將可能面市。據了解，華為OS打通了手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴，統一成一個操作系統，並兼容所有Android和Web應用。

《北京頭條》客戶端報導，在華為創始人兼CEO任正非結束媒體訪談之際，華為消費者業務CEO余承東在某微信群裡透露了「備胎」華為作業系統（華為OS）的資訊，相關Android應用在華為OS上重新編譯後，運行性能提升將超過60%。

其實華為早就在準備B計畫，以應對不能使用Android和Windows系統的極端情況。《金融時報》指出，華為這套作業系統研發時長至少有7年之久。

▲華為這套作業系統研發時長至少有7年之久。（圖／記者洪聖壹攝）

據《觀察者網》報導，在今年P30系列國行發佈會上，華為發佈了「方舟編譯器」，從Android底層進行優化。華為方面介紹，方舟編譯器可讓系統操作流暢度提升24%，系統回應速度提升44%，應用重新編譯後流暢度可提升60%。

另外，華為公司創始人任正非21日表示，「我們家人現在還在用蘋果手機，蘋果的生態很好，家人出國我還送他們蘋果電腦，不能狹隘地認為愛華為就愛華為手機」。對此，余承東解釋說，「任總用這些話是要表達我們不要狹隘的民族主義。我們願意繼續使用谷歌和微軟，但沒有辦法，被逼上梁山啊！塞翁失馬，焉知非福。」