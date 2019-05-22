楊秋興籲賴清德脫黨選　網酸「前輩找徒弟」：一直背骨一直爽！

▲楊秋興。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選僵局持續，總統蔡英文、行政院前院長賴清德經多次協調後仍未達成共識，前高雄縣長楊秋興則呼籲賴清德脫黨參選。然而楊秋興過去加入國民黨後，1986年又改加入民進黨，在2010年「秋菊之爭」後脫黨參選，最終再回歸國民黨，引起網友大酸「這算是自己認證自己是背骨前輩在找徒弟嗎？」

根據《風傳媒》報導，楊秋興回憶9年前的「秋菊之爭」，指現為總統府秘書長的陳菊當時民調雖有領先，但陳菊發現他的聲勢有後來居上之勢，就聯手民進黨中央硬將初選期程提前，結果民調出爐後，他大輸18%，且黨中央事後更拒絕讓他重聽初選民調錄音帶，他覺得民進黨欺人太甚，抱著「士可殺不可辱」態度，毅然退黨參選，結果被罵背骨迄今。

▲陳菊。（圖／記者李毓康攝）

見賴清德面臨同樣困境，楊秋興以「過來人」身分建議，民進黨中央現在幾乎一面倒支持蔡英文，況且現在和9年前相同，都是同一批人在背後運作，結果可想而知，因此賴應該早早脫黨參選，讓2020大選形成「四腳督」局勢，如此一來，不僅能鞏固獨派鐵票，還能吸收部份綠營票源及柯粉支持，仍然有勝算。

楊秋興呼籲賴清德退黨的行為，傳到PTT鄉民耳裡後，不斷冒出酸楊秋興的言論。PTT網友們表示，「背骨一時爽 一直背骨一直爽」、「一日背骨，終生背骨」、「只要背骨一次，就會發現一直背骨一直爽」、「專業背骨仔開釋惹」、「翻譯：賴神陪我」、「這人背骨大師，是在收徒弟的意思嗎？」、「一直背骨一直爽 組隊背骨整隊爽」、「背骨心法 傳授中」。

▲楊秋興被網友罵「背骨」。（圖／翻攝自PTT）

關於楊秋興為什麼會被網友酸是「背骨大師」？是因為他在1975年加入國民黨，1986年余陳月瑛擔任高雄縣長期間進入高雄縣政府工作，改加入民進黨，成為民進黨創黨後首批黨員之一。楊秋興在2001年代表民進黨參選，成功當選高雄縣長，連任至2010年碰上高雄縣市合併，卻在民進黨內初選輸給陳菊。

輸給陳菊後，楊秋興並未放棄高雄市長的目標，決定脫黨參選，結果僅拿到41萬票，慘輸給得到82萬票的民進黨候選人陳菊。楊秋興卸任後，在2012年總統大選時，為國民黨候選人馬英九輔選，2013年7月於國民黨中央遞交恢復黨籍申請書，最後獲准，正式擁有國民黨籍。

▲楊秋興 。（圖／記者吳奕靖攝）

繼2010年高雄市長選舉後，「秋菊」兩人再度同台角逐市長大位，然而楊秋興無法有效整合傳統泛藍支持者，又被綠營人士視為「背骨」，因此無法吸到泛綠票倉，使他最終以近54萬票輸給陳菊。

2014年輸給陳菊後，楊秋興並沒有放棄高雄這塊土地，在高雄市長韓國瑜於2018年勝選後，接受韓國瑜的邀請，出任高雄市政府兩岸小組副召集人。

但楊秋興卻在13日受訪時，突然批評韓國瑜，說出支持韓國瑜選總統，等同淪為詐欺共犯等言論，遭到韓粉灌爆臉書。還有網友發現，楊秋興早在同月1日PO文力挺鴻海董事長郭台銘，還認為郭台銘選總統成真的話，「將是台灣之福、人民之幸」。

▼韓國瑜、楊秋興。（圖／ETtoday資料照）