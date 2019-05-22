蔡賴對決攻防戰！英派提案「手機民調50%」對戰卓榮泰「黨版本」

▲卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」協調陷泥淖，22日下午黨將舉行中執會做最終討論，中執會攻防戰目前有兩個提案版本，其一為英派中執委提案之內容，主要強調對比式民調納入台北市長柯文哲，以及手機、市話各佔百分之五十；黨主席卓榮泰提案之黨版本則因協調未有共識，要將原案提交中執會再討論。

目前在中執會中，會有兩個版本進行討論。首先，是泛英系的版本，總統蔡英文代表林錫耀受訪時表示，這次提案包含初選民調時程定在6月10日至14日，民調方式採手機、市話各半，對比式民調對手則將納入高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲。

林錫耀指出，先前蔡賴雙方代表協商已經有初步共識，避免因為互比會讓其他非綠營支持者替民進黨決定提名人，上個星期協調共識，大家都有簽字，今天中執會有非常好的討論基礎，在有共識的基礎上，他相信充分討論交換意見後，可以做出很好的結論，最終目標還是明年一月十一日大選要獲得最終勝利。

針對賴陣營嗆聲更改遊戲規則是黨魂淪喪，林錫耀說，把手機族納入是因應時代變遷，柯文哲納入對比則是未來極有可能會碰到的重要對手，不該視而不見，民進黨不應該自綁手腳，好像一定怎樣才是對的，贏才是道理，「明年能勝選，才是黨應該有的高度跟目標。」

黨主席卓榮泰也將提案，不同於英派中執會提案，他的黨版本強調，既然雙方在過去兩次協調沒有達成共識，那就按照原案提交中執會，初選民調進行的時程，規劃在6月10日至14日，但民調對比方式，以及是否納入手機還需要討論。他受訪時表示，「我們按照原來辦法，對手主要政黨有候選人我們就用對比，沒有就用互比，前提對比優先」。