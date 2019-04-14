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駁斥領上億「血債錢」封口　哈紹吉兒：所有罪犯都該繩之以法

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▲▼哈紹吉（Jamal Khashoggi）兒子薩拉赫（Salah bin Jamal Khashoggi）與沙烏地阿拉伯王儲握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈紹吉長子薩拉赫曾在案發後與沙烏地阿拉伯王儲見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年在土耳其大使館遭分屍殺害，調查至今尚未結束，其子女的後續生活也受到關注。美國《華盛頓郵報》本月初曾報導，哈紹吉的4名子女從沙國政府獲得上億「血債錢」作為封口費，但其長子薩拉赫在推特上否認了這件事，他表示，「目前審判正在進行，沒有和解，也從未討論過，所有犯罪者都該被繩之以法。」

薩拉赫在推特上表示，他們根本沒有與任何人達成和解，甚至也從未討論過，「我們能理解外界對這件事的關係，我們也會在法律允許的情況下，盡速和大家分享進展，但除了哈紹吉的孩子們與律師外，沒有任何顧問、朋友或是第三方被授權代表我們發言，或聲稱自己是消息來源。」

《華盛頓郵報》在報導中指出，在哈紹吉遇害後，坦承政府特務殺人的沙烏地王室向4名子女提出補償方案，長子薩拉赫（Salah）、次子阿卜杜拉（Abdullah）、長女諾哈（Noha）和次女拉珊（Razan）都各自獲得一棟位於家族老家吉達（Jeddah）的住宅，每戶市價超過400萬美元（約新台幣1億2000萬）。除此之外，4名子女每人每月還有1萬美元（約新台幣30萬元）的終身補償金。另外，沙國政府還有可能額外發給每人數千萬美元。

目前沙國當局宣稱逮捕了11名涉案的嫌犯，檢方對其中5人求處死刑，而根據伊斯蘭律法傳統，若這5名嫌疑犯確認被判死刑後，哈紹吉的親屬可以透過「血債錢」的方式，向被告要求鉅額賠償，以免除他們的死刑。沙烏地官員也表示，支付賠償金是沙國王室的慣例，舉凡重大天災、人禍，王室往往會向受害者家屬提供賠償，否認外界的任何其他臆測。

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關鍵字：Jamal Khashoggi,沙烏地阿拉伯

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