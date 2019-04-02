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分屍你爸的一點心意…哈紹吉子女獲破億豪宅　領千萬美元「血債錢」

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▲▼哈紹吉（Jamal Khashoggi）兒子薩拉赫（Salah bin Jamal Khashoggi）與沙烏地阿拉伯王儲握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈紹吉長子與兒子薩拉去年10月受邀前往沙烏地王宮，與王儲穆罕穆德握手會面。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年在沙國駐伊斯坦堡領事館遭殺害分屍，美國《華盛頓郵報》報導，哈紹吉遺族全部都獲得利雅德政府的大手筆資助，包括價值百萬美元豪宅、每月生活津貼，以及每人額外的千萬美元「血債錢」（blood money）。

報導引述多名前任、現任官員，以及哈紹吉家族友人等消息，稱隨著哈紹吉案將於未來幾個月內審結，哈紹吉的2子和2女可能獲得數千萬美元的賠償，由沙烏地國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）親自批准。

自從哈紹吉死亡後，他的子女始終保持沉沒，從未公開批評過沙烏地當局，其長子薩拉（Salah bin Jamal Khashoggi）還應邀前往利雅德王宮，與王儲穆罕默德，也就是國際公認的幕後真兇見面，接受王室的「慰問」。

《華郵》調查揭露，在哈紹吉遇害後，坦承政府特務殺人的沙烏地王室向4名子女提出補償方案，長子薩拉、次子阿卜杜拉（Abdullah）、長女諾哈（Noha）和次女拉珊（Razan）都各自獲得一棟位於家族老家吉達（Jeddah）的住宅，每戶市價超過400萬美元（約新台幣1.2億）。

除此之外，4名子女每人每月還有1萬美元（約新台幣30萬元）的終身補償金。另外，沙國政府還有可能額外發給每人數千萬美元。

沙烏地官員私下表示，這是沙國王室行之有年的慣例，舉凡重大天災、人禍，王室往往會向受害者家屬提供賠償，否認外界的任何其他臆測。但有哈紹吉家族成員透露，其實這是王室與遺族的談判結果，看似慷慨的賠償，真正目的是封口。

目前，哈紹吉長子薩拉在沙烏地從事金融業，將會保留吉達的豪宅，其餘子女則居住在美國，計畫將房子出售。哈紹吉的4名子女都不願發表任何評論，其中拉珊更行蹤不明。

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關鍵字：哈紹吉,沙烏地,血債

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