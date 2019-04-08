中俄蠶食阿拉伯千億軍武市場　美官員「急跳腳」放話警告

▲今年2月17日，阿拉伯聯合大公國高官觀看阿布達比防務展參展裝備。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

沙烏地阿拉伯去年和各國簽下共77億美元（約合新台幣2373億元）的軍火協議，成為中東第一大買家，吸引中國、俄羅斯等加碼爭取該區域的市場，引發美國對安全問題的擔憂。據《華爾街日報》報導，有美方官員已經放話警告中東國家，表示這類變局「可能會威脅到與美國軍方的合作」。

《華爾街日報》報導稱，中東市場對於全球國防行業至關重要，因為據市調機構IHS Markit數據顯示，2018年光沙烏地阿拉伯就達成77億美元的交易，另外阿拉伯聯合大公國、卡達的軍武購買量也擠入全球前10。

▲中國「彩虹-4能力增強型」無人機展示掛載武器，成為對中東軍售的主要利器之一。（圖／翻攝自觀察者網）

追蹤全球武器交易的斯德哥爾摩國際和平研究所指出，2019年沙烏地阿拉伯和阿拉伯和和大公國，各自花費了4000萬美元購買來自中國的武器。「雖然仍是小數目，但已較過去幾年大幅成長」。報導並指出中東國家還計畫與中方企業合作開發武器。

由於過往中東市場均被美國、歐洲的軍火供應者壟斷，因此在市場成長和國際角力影響下，報導形容近年中國、俄羅斯「正加大攻勢爭取波斯灣地區的武器買家，蠶食市場」。

有美方五角大廈官員表示，美國國防部不僅擔心軍售遭到威脅，更擔心中俄透過與美國盟友的合作，獲取先進的軍備、技術知識。美方官員直言，「這種變局會讓華盛頓未來與波斯灣地區盟友達成軍火協議變得更加複雜」。





▲中美角力在中東軍武市場發生。（圖／翻攝自美國空軍官網）

因此美媒報導引述多位業內官員稱，美國官員已警告中東地區盟友，不要對與中俄兩國發展夥伴關係過於「迷戀」，表示那「可能會威脅到與美國軍方的合作」。

陸媒報導更以「中東國家遭美官員警告」為題，點出美國與戰略對手在貿易、安全和其他領域的緊張關係加劇。

事實上，沙烏地近年購買中國設備最主要的就是軍用無人機，以彩虹-4機型為例，雙方甚至簽署合作協議，引進生產線打造無人機隊伍，成為偵查恐怖份子的重要手段；其次還包括飛弩-6防空飛彈等，卡達曾一口氣向中國購買2000枚。