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德國延長武器禁令6個月！零件也不准…影響沙國48架戰鬥機4000億訂單

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▲▼德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年10月遇害至今，證據皆指幕後主使是沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammedbin Salman）。各國強烈批評沙國作為，德國更禁止向沙國出口任何武器，甚至在29日宣布，延長出口禁令6個月至今年9月底。此舉卻引來國內與歐盟批評，認為會影響到各國對阿拉伯國家的軍售計畫。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）發言人賽貝特（Steffen Seibert）指出，德國已將目前的武器出口禁令延長到9月30日，在此期間不會批准任何軍售合約，且使用德國零件的聯合生產武器，也不可用在葉門戰爭，也禁止將「完全組裝好」的武器出口給沙國與阿拉伯聯合大公國，所有武器出口商都必須嚴格遵守。

國內聯合政府批評，禁令會影響已經準備出售的巡邏艇訂單，政府應有折衷作法處理已經快完成的訂單。英、法等國也指出，不該禁止「非德國製造」的武器出口，否則將衝擊聯合防禦計畫，甚至是48架歐洲颱風式戰鬥機（Eurofighter Typhoon）高達132億美元（約台幣4061億元）的軍售計畫，只因機內含有德國零件。

德國政府已經妥協同意延長已經批准的出口許可證，也呼籲法國和英國，確保向沙國或阿拉伯聯合大公國運送的武器，不會用於葉門戰爭。但《德國之聲》（Deutsche Welle）調查發現，在戰場上仍可見到許多德國製的武器，德國綠黨發言人諾利普（Omid Nouripour）認為，「我們需要一個共同的歐洲武器出口政策，能夠禁止武器出口到戰區。」

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關鍵字：德國,沙烏地阿拉伯,軍售,軍武,國際軍武

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