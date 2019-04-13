「水炮禮迎班機」慶國慶　「高壓水柱射機艙」慘了！

▲水炮禮害飛機乘客受傷。（圖／翻攝自推特／Breaking Aviation News）

國際中心／綜合外媒報導

沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）一架班機降落在杜拜（Dubai）國際機場，機場原想要以「水炮禮」歡迎，沒想到設備故障，水炮禮意外沖開緊急逃生門，造成現場狀況混亂，一名乘客也因此受傷。

阿拉伯聯合大公國民航局（UAE GCAA）指出，沙烏地阿拉伯航空的空中巴士A320-214班機在去年9月降落杜拜國際機場，由於當時是沙烏地阿拉伯的國慶日，因此當局消防部門安排發射水炮儀式歡迎。

沒想到當班機滑向航廈時，發射水炮的其中一輛消防車卻突然故障，導致高壓水柱不受控制，不僅難以維持「拱門」形狀，更因此噴向機身，沖開機翼旁的緊急出口，逃生滑梯自動彈出後，高壓水柱噴進機艙內。

由於此事是杜拜想為沙烏地阿拉伯慶祝國慶，因此沒有事先告知驚喜，讓班機上的2名機師、5名機組人員和119名乘客全都不知道水炮禮一事，一名座位鄰近出口的乘客更受到輕傷。

所幸，班機並未受到損壞，受輕傷的乘客在治療後也繼續行程。對此，當局調查報告近日出爐，杜拜國際機場已經檢討水炮禮作業流程，表示未來會多加小心，防止意外再度發生。