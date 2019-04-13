李毅自爆進過綠營「黨中央」 民進黨澄清：只在黨部門口拍照

▲大陸旅美學者李毅。（圖／記者張君豪翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中國和平統一促進會原定13日邀請「旅美社會學家」李毅發表演說，李毅卻被外界發現是曾經發表「武力統一台灣」的中國大陸學者，11日遭移民署要求限令離台。李毅遭驅逐出境後在微信朋友圈自爆，他稱自己2017年曾經進過民進黨中央還見過黨的有關負責人，對此，民進黨澄清強調，李毅只是在黨部門口拍照。

針對李毅案，內政部次長11日陳宗彥表示，李毅是以旅居海外大陸地區人民身分，以觀光事由於107年8月間向移民署申請一年多次入出境證，並持證來台。依規定，大陸地區人民以觀光事由來台不得參加政治性質公眾活動、不得接受邀請發表演說。

陳宗彥指出，考量李毅過去多次武統言論，顯有事實足認為有危害國家全及社會安定之虞，經內政部移民署會同陸委會審查，依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並「限令其本日出境」。

李毅12日遭驅逐出境，他13日卻自爆，2017年他經過安排拜訪民進黨中央黨部，還跟「民進黨中央有關負責人」長談，他也公開了他在民進黨中央黨部門口的照片。

對此，民進黨13日晚間澄清，「當時由媒體人士介紹李毅拜訪時任中國事務部副主任林琮盛，而雙方是在黨部以外的地點（華山藝文中心）進行觀點交流，與工作無涉。當時李毅有在黨部門口拍照，但並沒有進入黨部。」