光華高中86位13領域「學士」　參加孔廟聞喜宴

▲台南市光華高中在台南孔廟舉辦第4屆「聞喜宴」，成為光華全校性的特色活動。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市光華高中「聞喜宴」已邁入第4屆，經過各領域13學士嚴格遴選，今年共選出86位同學，參加4月13日孔廟舉辦「聞喜宴」活動。

光華高中於2014年由國文科仿古科舉制度推出「文學士」之後，在2016年增加數、科、英、武、知、幼、商、藝、庖、美等10個不同領域的學士並開始舉辦了第1屆「聞喜宴」，成為光華全校性的特色活動，2017年再增加品學士及銀學士共13學士，今年計有86名學士參加孔廟「聞喜宴」。





光華高中指出，13學士，包括國文、數學、科學、英語、體育、品德、閱讀、商學、設計、餐旅、幼保、流服時尚以及高齡服務等13種領域；光華高中藉由「聞喜宴」鼓勵各領域學習表現優異的學生，讓學生有多元學習表現的機會。

光華高中說，「聞喜宴」為唐、宋時朝廷宴請新科進士及諸科及第者的宴席，故安排在有3百多年歷史的「全台首學」台南孔廟文化園區辦理。藉由敬師的古禮，讓有教無類、因材施教的教育理念得以持續發揚。

▲國中部二年級的許庭睿（右）榮獲英學士及科學士、今年透過繁星已經錄取成功大學經濟系的高三仁吳乙凡，連續3年榮獲知學士及連續2年文學士。

光華校長張淑霞表示，選擇在孔廟文化園區辦理「聞喜宴」，一則是發揚至聖先師因材施教的理想，二則乃結合府城文化在地發想，由服裝科精心製作代表各學士的領巾，利用領巾的顏色和繡字來代表不同學士的榮譽，透過方巾「撥穗」，祝福大家更進一步、百尺竿頭，並以餐飲管理科製作的「紅綾餅」款待所有的學士。

最難能可貴的是國中部二年級的許庭睿，以國二的年紀與學長姐競爭，脫穎而出榮獲英學士及科學士；還有今年透過繁星已經錄取成功大學經濟系的高三仁吳乙凡，因為熱愛閱讀及文學連續3年榮獲知學士及連續2年文學士。今年共有6位同學同時擁有兩個學士。





4月13日上午舉辦的「聞喜宴」，除了授獎之外，還穿插不同領域的學生展演，包括：英學士的英文團唱則由今年參加台南市英語團唱比賽獲優等的國中部5位同學及今年參加全國音樂比賽獲優等的混聲合唱團擔綱、中場則由多媒體國際動漫班的藝學士帶來Cosplay表演。Cosplay是一種次文化活動，扮演的對象角色選自動畫、漫畫，擁有自己製作服飾與道具的能力，最後由結合力與美的武學士表演，由參加全國民俗體育比賽，奪下優等的江亭依表演流星球，參加這項運動的女生寥寥可數，還有蘇芸芷的蒙古舞表演，在在都是呈現光華學生多元學習的成效，以及因學習而展現熱誠負責、尊重欣賞、與人合作的人格特質。