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韓國瑜再度缺席僑胞晚宴　王淺秋證實「市長暈機」：行程太緊湊

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記者徐政璿、吳奕靖、黃苑瑜／洛杉磯－台北連線報導

高雄市長韓國瑜10日起訪美9天，於當地時間12日上午原定在常熟餐廳與僑胞早餐會，但由於司機開錯路讓他只好在遊覽車上與僑胞用視訊連線，緊接著再飛往洛杉磯。而晚間原安排南加玉山協會晚宴，韓國瑜再度缺席，對此高雄市府發言人王淺秋證實，韓國瑜因暈機不出席南加玉山協會晚宴。

根據市府公開行程，12日上午8點，韓國瑜赴常熟飯店參加波士頓僑社早餐會，緊接著在中午就飛往洛杉磯，晚間安排南加玉山協會晚宴。13日上午8點30分參訪高科技公司，下午1點參加圓桌招商座談會，晚間6點則是南加僑界晚宴。

▲▼王淺秋表示韓國瑜不出席南加玉山協會晚宴。（圖／記者徐政璿、吳奕靖攝）

▲王淺秋說明韓國瑜不出席南加玉山協會晚宴原因。（圖／記者徐政璿、吳奕靖攝）

而王淺秋在稍早的訪問中指出，韓國瑜確定不出席南加玉山協會晚宴。王淺秋表示，該晚宴本來就是非常小型，而且不開放的一個餐會，市長跟佳芬姊也覺得在旅途中很疲累，所以他們決定不參加晚宴，尤其他市府代表成員參加，市長跟佳芬姊留在飯店裡休息。她強調，「今天晚上本來就是一個小型，比較是相關的聯繫單位的活動，所以他（韓國瑜）自己就不會出席。」

記者針對此事追問韓國瑜會否用視訊方式，王淺秋則回應，該晚宴與早上波士頓僑胞早餐會不一樣。她表示，「不太一樣，因為早上那個是視訊本來就跟僑胞們約好的，我們也非常惋惜不能親自趕到現場，所以路上確定時間已經趕不及了，才用視訊跟僑胞們說抱歉，其實很早就出門，開了一個半小時的確很久，今天晚上這個單純只是一個互相聯繫的簡單餐會，人數也非常少，而且本來就不對外開放的，所以這個只要說一聲大家都可以理解他們需要一點休息」。

▲▼洛杉磯僑胞熱情迎接高雄市長韓國瑜。（圖／記者徐政璿攝）

▲韓國瑜在當地時間12日飛往洛杉磯，僑胞熱情迎他的到來。（圖／記者徐政璿攝）

關於南加玉山協會晚宴，記者詢問協會的背景，王淺秋表示不方便透露，是邀請單位決定的。

王淺秋說道，韓國瑜的確是暈機不太舒服，車程也很顛簸，大家其實都很辛苦，都是在車程跟飛機的旅途當中，而且過程中有很多推擠，大家都非常的熱情，所以讓他們稍微可以休息一下，包括情緒和身體都調養一下，接下來跟大家露面活動的時候會更好。

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關鍵字：韓國瑜,美國,波士頓,洛杉磯,晚宴,南加玉山協會,暈機,王淺秋,李佳芬

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