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影／退休聚在一起！韓國瑜身旁帥氣黑衣護衛隊曝光...來自「復興崗」

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記者徐政璿、吳奕靖、林姸君／洛杉磯－台北連線報導

高雄市長韓國瑜9日啟程展開為期9天的訪美之旅，橫跨東西岸，從東岸的波士頓，到西岸的洛杉磯、聖荷西等城市。一路上許多韓粉熱情簇擁，當然身旁的黑衣貼身護衛隊也是眾人關注的焦點。護衛隊雖表情嚴肅，但態度相當親切透露，「我們是來自復興崗的。」

▲▼黑衣部隊。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝）

▲▼黑衣部隊。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝）

▲護衛隊雖表情嚴肅，但人非常親切。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝，下同）

護衛隊口裡說的「復興崗」就是現今的國防大學政治作戰學校，於2006年9月1日整合在國防大學之下；學生畢業後多分發至國軍各部隊擔任排長、輔導長、政戰官、心輔官等，都擁有敏捷的身手、強健的體魄。

而此次在韓國瑜訪美期間，洛城黑衣部隊因身穿一襲黑衣，貼身守護著韓國瑜引起大家關注。護衛隊表示，「一群人是退休後聚集在這邊當義工的。」由於時差關係，加上長時間的行程，他們也與《ETtoday新聞雲》記者互相鼓勵，做好手上的任務。

▲▼黑衣部隊。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝）

▲▼黑衣部隊。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝）

▲來自「復興崗」的黑衣護衛隊。

接下來韓國瑜的行程為，14日飛往聖荷西，15日在史丹佛大學演講，16日上午是高科技產業參訪行程，9天訪美的行程相當緊湊。

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關鍵字：韓國瑜,護衛隊,復興崗,國防大學政治作戰學校

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