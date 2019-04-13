韓國瑜批「掃帚拚到底」非人民期望 蘇貞昌：諸葛亮、周瑜才能抗曹操

▲韓國瑜。（圖／記者徐政璿、吳奕靖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜於台北時間12日凌晨在哈佛大學閉門座談會中發表演說，他在演講中痛批蔡政府的兩岸政策太過於空洞。對此，行政院長蘇貞昌12日受訪時回擊指出，當年面對曹操大軍，東吳也有群臣想統一，只有諸葛亮、周瑜等有志之士，才能抵抗曹軍統一、保衛國家。

韓國瑜演講中提及，台灣人民想要安定，但總統蔡英文一直在說，台灣可以抵擋中國大陸的攻擊直到盟軍來為止，行政院長說一隻掃帚都要拼到底，這些暴力和流血的景象不是人民所期望的。他說，如果民進黨不願承認九二共識，就要想一些新的說法及措施，以維護兩岸和平，確保台灣經濟發展，他們必須要以某種方式讓台灣人民持續活在自由民主的生活環境中，但截至目前為止，蔡政府在這方面顯得相當空洞。

對於韓國瑜說法，蘇貞昌相當不以為然，他12日受訪時回應，中國大陸國家主席習近平已經明白講，九二共識就是一國兩制、統一台灣的近程方案，「面對曹操大軍壓制，東吳群臣也有人主張要和平、要跟曹操統一，只要諸葛亮、周瑜等有志之士，一定堅持要保衛當時的吳國跟蜀國」。

蘇貞昌說，歷史昭然若揭，大家要引以為戒，台灣如今有人唱衰、有人主張和平統一，但看看三國演義，當年曹操是如何驕狂，當年諸葛亮及周瑜又是怎樣努力，只有大家團結，才可以抗拒曹操統一，才可以保家衛國。