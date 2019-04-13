藍營爆「非哈佛合作研究員」　王丹拿出手冊回擊：右上角那就是我

▲王丹拿出費正清中心的中文手冊證明自己是合作研究員的身分。（圖／翻攝自王丹臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜訪美行期間的隔空交火延續至今，大陸民運人士王丹日前曾說他是美國哈佛大學費正清中心「現任合作研究員」，但卻未接到中心通知韓國瑜將前往演講。立委陳宜民和高雄市議員黃紹庭則說，哈佛費正清中心說明王丹不是「合作研究員」，而是「研究工作者（Research Associate）」對此，王丹拿出手冊作為證明外，更直指這是「典型的中二病的表現」。

王丹9日在臉書發文提到他是「母校費正清中心的現任合作研究員」，但並未收到韓國瑜要前往「演講」的通知。而此次隨行韓國瑜美國訪問的陳宜民及黃紹庭，針對王丹所說自己是「現任合作研究員」表示，哈佛大學費正清中心說明王丹不是「合作研究員」，是「研究工作者（Research Associate）」，不用像正式研究員一樣要做學術研究，中心每年會提供120個名額給有興趣的人士申請，且一年繳500美元就可以使用哈佛大學圖書館作研究。

王丹13日發臉書反擊「高雄市這兩個民代無腦造謠」並翻出手冊，在臉書附上照片證明身分。他批「藍營民代胡扯什麼是我們宋怡明主任說的我不是合作研究員，想也知道是他們自己歪曲聊天內容，否則，哪有主任連自己的機構的手冊都看錯的呢？」他質問，「誰能證明我們主任真的是那樣說的？你們自己的誠信足夠證明嗎？」

王丹提到，手冊中他不在「訪問學者」那邊，所在的位置，英文叫「associate in research 」，手冊上就翻譯為「合作研究員」，他也認為翻譯的部分似乎有些奇怪，「但沒辦法，學校就是這樣翻譯的」。他說2018到2019年度的合作研究員只有9人，就算有120人申請，「最後批准的就是我們9個。最後，右上角那個就是我」

王丹說，一邊是藍營民代和挺韓學者的人品是否誠實，另一邊是哈佛大學費正清中心的正式手冊的白紙黑字，「你會選擇相信哪一個？我猜，連你們自己都會選擇後者吧」。他批評，這些人製造這個假新聞，還特別說明他不是哈佛的正式工作人員，無非就是說「你別覺得你多了不起」。這是「典型的中二病的表現」。他表示，「我從來沒有說過我多麼了不起，我也沒有說過我是哈佛正式職工啊，我就只是一個普通的哈佛畢業的博士和現任的中心合作研究員而已」。

▲王丹拿出費正清中心的中文手冊證明自己是合作研究員的身分。（圖／翻攝自王丹臉書）