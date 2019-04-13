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慧眼看天下／台灣關係法走過40年　美台關係定海神針

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新聞節目中心／綜合報導

被視為是台美關係基石的《台灣關係法》今年立法40週年，自台美斷交以來，這項法案一直扮演著維持雙方關係的要角，對台海局勢、台灣的民主化有重大影響。然而，40年來隻字未變的台灣關係法，美國國會卻因中國大陸打壓與台灣國際處境艱難，掀起挺台的立法熱潮。慧眼看天下第48集，邀請到淡江大學戰略研究所教授黃介正，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲▼蔡英文與華府三智庫視訊會議。（圖／翻攝蔡英文YouTube）

▲台灣關係法正式簽署今年滿40周年。（圖／翻攝蔡英文YouTube）

新戰場 川普:歐盟商品加徵關稅
美國關稅貿易戰燒向歐洲，美國川普總統宣布，將對價值110億美元的歐盟商品加徵關稅，以彌補歐盟對空中巴士公司補貼，對美國造成的損失；而根據美國貿易代表辦公室所列出的商品清單，從飛機到廚房刀具等都被列入徵稅名單，川普更直接發推特說，歐盟多年來在貿易方面，一直再占美國便宜，這種情況很快就會停止。

▼美國總統川普。（圖／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

瀕臨內戰 利比亞爆發激烈交火
北非國家利比亞，正瀕臨第三次內戰爆發危機，控制東部的反政府武裝勢力利比亞國民軍，快速逼近首都黎波里，前幾天還跟中央過渡政權民族團結政府，在首都的西方地區交火，互相發動空襲；利比亞軍閥割據、情勢緊張，雖然聯合國、美國跟俄羅斯都介入調停，還是無法讓和緩情勢。

▼軍閥哈夫塔領導的利比亞國防軍（LNA）成員從班加西出發，前往增援圍攻的黎波里行動。（圖／路透）

▲▼軍閥哈夫塔領導的利比亞國防軍（LNA）成員從班加西出發，前往增援圍攻的黎波里行動。（圖／路透）

UPS新服務 無人機運醫療檢體
無人機產業發達，不僅可以運輸甚至還可以列隊表演，帶來一場燈光秀，而美國快遞公司UPS就推出無人機運送檢體服務，本來要有專人快遞來回配送，但現在只要靠無人機，就可以從30分鐘的配送時間，變成只要3分鐘。

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《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
男大生弄丟11萬元「跳橋命危」　他霸氣PO帳戶「小錢我幫你」
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關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,直播,台灣關係法,川普,關稅,利比亞,無人機

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