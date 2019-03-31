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北韓駐西班牙使館遇襲　平壤官方首度回應：這是重大恐攻

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▲▼川金二會前夕有疑似受美國指示的怪漢闖入北韓駐西班牙使館，圖為西班牙警車停在北韓使館外的資料照片。（圖／路透社）

▲川金二會前夕有疑似受美國指示的怪漢闖入北韓駐西班牙使館，圖為西班牙警車停在北韓使館外的資料照片。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

位於馬德里的北韓駐西班牙大使館上個月22日遭10名「不明人士」闖入，挾持使館人員後，又搶走了重要的電腦硬碟及文件等。當地法院調查指出，犯案者為10名反對北韓金氏政權的秘密組織「千里馬民防」成員。北韓官方政府31日也對此回應，這起事件是由異議團體所推動的「重大恐怖攻擊」，目前已經向西班牙呼籲進行調查。

根據北韓官方中央通信社（KCNA）報導，北韓外交部發言人提到，「這項重大的恐怖攻擊行動發生在2月22日，當時一支武裝團體非法入侵，襲擊了西班牙的北韓大使館並做出恐嚇勒索的行為，「北韓方面希望西班牙當局能夠關注這件事，並進行後續調查，而不是對此繼續容忍」。除此之外，他們也會續密切關注涉及此案的美國聯邦調查局（FBI）方，並聆聽他們的說法。

北韓反金氏政權團體「千里馬民防」（「自由朝鮮」，Cheollima Civil Defense, CCD）曾在27日坦承，這項侵入北韓駐西班牙大使館的事件，是他們所主導，而且他們的墨西哥籍的領導愛德瑞安（Adrian Hong Chang，音譯）在幾天前剛和美國聯邦調查局（FBI）接觸過，一同分享極具價值的情報，包含犯案的詳細內容，以及取得的「戰利品」有哪些。

根據西班牙高等法院公布的文件查報告，這10名「千里馬民防」的成員在闖入大使館後，陸續以毆打、綑綁等方式對6名使館工作人員進行拷問，過程中1名女性使館人員趁機從2樓的窗戶逃脫，向警方求助。等到警方趕到後，10人已經帶走2個隨身碟、2個硬碟、1支手機和2輛大使館汽車逃逸，隨後在路上棄置2台汽車。

「千里馬民防」是由北韓異議人士組成，他們在2017年首度曝光，是專門負責援助脫北者的祕密組織，以殲滅「邪惡的金正恩」政權為最大的目的，他們已經在28日放話，「未來還有更大的事件會發生」。
 

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關鍵字：北韓,千里馬民防,自由朝鮮,西班牙,大使館,日韓要聞

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