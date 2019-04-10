台灣關係法40周年　吳敦義：同為炎黃子孫「兩岸親一點沒錯」

▲吳敦義認為「和陸、友日、親美」是現今中華民國的最佳戰略。（圖／翻攝自吳敦義臉書）

政治中心／綜合報導

台灣關係法40周年，國民黨主席吳敦義10日在臉書表示，對於兩岸關係，總統蔡英文採二分法是不對的，「同為炎黃子孫，以中華文化為基礎，都是中華民族的兒女，親一點沒錯」，他認為「和陸、友日、親美」是現今中華民國的最佳戰略。

吳敦義表示，台灣關係法40周年，對台美關係來說有一番意義，從台美關係出發，思考臺灣的整體政策，「和陸、友日、親美」是現今中華民國的最佳戰略。

吳敦義指出，美國是台灣相當好的朋友，不但雙邊貿易量很大，也有最現代化的防禦性武器給台灣確保國防安全，且美國在國際上說話有分量，是自由民主法治的很好典範，因此，和美國親近是基於國家的共同利益，是很自然的事情。

吳敦義認為，但這不代表與大陸不好，蔡政府採取二分法，是不對的，與大陸的「親」是出於親情，「同為炎黃子孫，以中華文化為基礎，都是中華民族的兒女，親一點沒錯」，兩岸在和平穩定發展的基礎上，有貿易和學術往來，也有血濃於水的感情，這都是很自然的事情。

吳敦義還說，蔡英文似乎一直沒有記清楚，她在民國89年答覆立委陳超明質詢時，曾經承認有「九二共識」，現在卻又不承認，並且讓兩岸關係越趨緊張，這樣就不好。

吳敦義強調，在美國、台灣與大陸的三邊關係上，他期望台灣跟兩邊都能自然而然的處得很好，並且確保與各方和平穩定發展的關係。