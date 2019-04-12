初選延後是幫蔡英文？蘇貞昌：不用扭曲

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文及前行政院長賴清德互爭黨內總統初選，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。行政院長蘇貞昌12日受訪時被問及，初選延後是不是為了幫蔡英文，他澄清強調，中執會決定是民主機制，雙方也都願意配合，盼外界不要扭曲。

蔡賴相爭互不相認，黨內確定初選延後，面對不滿聲浪，民進黨12日回應，「民進黨是按照既有的黨內規範公平公正辦理初選相關程序，並沒有改變規則的情況。也希望大家維持團結爭取大選勝利守護台灣。」

蘇貞昌受訪時表示，民進黨的初選制度行之有年，這一次因為協調還沒產生結果，國民黨的候選人也還沒出現，民進黨經過中執會初選機制覺得可以再延長時間，會努力協調，他也相信蔡英文及賴清德應該都有智慧，希望能有最好的結果。

蘇貞昌強調，目前都是跟著機制在走，他看雙方也都很努力，呼籲支持者及各界讓民進黨行之有年的制度好好發揮，一定要讓民主機制繼續走，讓初選產生最好的結果，讓大家都滿意。

針對記者追問，此舉是不是在幫蔡英文護航，蘇貞昌回應，這都是各自解讀，中執會經由民主機制做的決定，賴清德也表示配合，大家不用多所扭曲。