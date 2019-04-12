白沙屯媽見張麗善「秒退好幾步」　她不甩神意硬擺拍…信眾批：縣長竟搶轎

地方中心／雲林報導

苗栗的白沙屯拱天宮媽祖從8日開始展開10天的進香活動，就在10日下午3時許，「粉紅超跑」媽祖鑾轎經過西螺大橋要進入雲林縣時，雲林現場張麗善在橋上等候接轎，不料白沙屯媽竟然秒後退，似乎顯神意不願縣長接轎，但張麗善卻堅決要抬轎還擺拍，被信眾直批「縣長為何硬搶轎？」，事後他開直播澄清自己是跪著恭迎媽祖，堅稱沒有搶轎。

白沙屯媽祖徒步進香，預定3日下午要抵達雲林縣內，此次鸞轎罕見的由西螺大橋入縣，為了迎接媽祖鑾轎，縣長張麗善及縣議員李明哲等人都到場恭迎，而張麗善打算要接轎走一小段後，白沙屯媽卻突然後退好幾步，當場給張麗善難堪，顯神意擺明不要雲林縣長接轎。

▼媽祖見到張麗善疑似顯神意瞬間倒退好幾步。（圖／翻攝自臉書「抓到了！這梗很綠」）



▼張麗善遭疑搶白沙屯媽祖鑾轎後擺拍。（圖／翻攝自張麗善臉書直播）



而根據張麗善的直播影片，現場喧嘩聲頓時四起，有人還想要帶著張麗善去接鸞轎，但她卻被深知鸞轎禁忌的人給帶走，直到數10秒後拱天宮的洪文華主委將她帶回試圖接轎，就在溝通之後張麗善接過鸞轎，並無硬搶狀況，但沒想到她竟當眾「擺拍」（取景擺設後拍照之意），攝影師還不斷說「再一個」，有信眾認為此舉根本就是耽誤行程，張麗善走沒幾步路，擺拍完後就將鸞轎交回離去。

有信眾就在直播影片下痛批「白沙屯媽祖婆和山邊媽祖不談政治，麻煩不要搶白沙屯媽祖和山邊媽祖的轎也不能摸，你已經觸犯了非常非常大的禁忌」、「擺明不給抬轎了，為何硬搶」、「做秀到了極點！一點都不尊重硬要搶轎桿」、「你這樣搶轎跟彰化那些搶大甲媽鑾轎的惡煞有什麼差別」。

張麗善則直播澄清自己絕無搶轎，並寫下「我跪著恭迎媽祖來到雲林縣，感恩白沙屯媽祖庇佑鄉親平安順利。是洪文華主委邀請我為媽祖抬轎進入雲林縣境，並在西螺大橋下合影留念。請大家別誤會，我沒有搶轎，我和各位一樣抱著虔誠感恩的心來迎接媽祖。」也有挺縣長的網友留言「反覆看了很多遍直播，真的沒看到搶轎。」

▼張麗善開臉書直播澄清。（圖／翻攝自張麗善臉書直播）