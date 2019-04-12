過期奶精混其他原料　業者「改包裝再販售」賣出1萬多公斤



▲衛生局人員到場稽查。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

竟然有不肖業者將快過期或已經過期的奶精，混合其他原料改包裝，來延長效期再販售！有民眾檢舉，位在高雄的伯享生技股份有限公司涉將逾期或即期的奶精原料，混合其他原料製造其他種奶精和咖啡包，其中一款奶精在去年4月就已經過期，高雄市衛生局到場稽查，共計封存559公斤，經清查案內違規產品總計售出1萬6392公斤。

▲工廠倉庫。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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有民眾檢舉伯享生技股份有限公司，涉將逾期或即期的三款奶精，把原料混合麥芽糊精或其他原料後包裝重製，延長期限販售，製造成包含「即享咖啡專用奶精-低糖」、「LF卡布奇諾白咖啡」、「LF2合1卡布奇諾白咖啡」、「LF義大利可可拿鐵(30g)單包」、「即享印度拉茶」、「特調煉奶精粉-無糖」等共計31品項產品於市面販售，經清查案內違規產品總計售出16392.86公斤。

高雄市衛生局在4月9日依食品安全衛生管理法第41條第1項第4款之規定，命伯享生技股份有限公司暫停作業及停止販售，並且配合將涉案產品下架回收，發現共有15個縣市，183家下游廠商受害，主要為小吃店飲料店等等，截至目前為止在高雄市共計已回收產品22.14公斤。

▲產品被衛生局人員封存。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於此案由高雄市政府衛生局會同會同衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心，配合臺灣彰化地方檢察署指揮法務部調查局高雄市調查處、法務部調查局彰化縣調查站、彰化縣警察局等單位偵辦，目前此案正由彰化地檢署偵辦，高雄市衛生局表示，食品業者除應遵守食安法第15條第1項第8款之規定，確保所使用之原料、半成品、成品均於保存期限內，違反者可依食品安全衛生管理法第44條第1項第2款規定，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。