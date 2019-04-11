持水果刀搶五金行遇大魔王　老闆「雙刀流：鐮刀」…嫌落荒逃

▲魏男持水果刀行搶五金行，未料老闆「雙手各持鐮刀」嚇得落跑。（圖／警方提供）



記者陳玉／台中報導

有竊盜等多項前科的20歲魏姓男子，日前騎乘在彰化竊取的機車到豐原區連續行搶超商、多名行人，更持水果刀恐嚇五金行老闆，未料老闆當時整理商品，手上各持1把鐮刀，老闆睜大雙眼看著魏男不動，魏男見「拚不過」就立即落跑，不到1個小時後隨即在豐原警分局對面遭警圍捕，全案訊後依強盜、竊盜等罪送辦。

▲▼魏男遭警壓制在地上，掙扎過程中水果刀還不慎掉落在地上。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



警方調查，9日晚間7點20分，魏男酒後騎乘機車到豐原大道、水源路口隨機行搶曾姓路人，曾姓路人機靈跑到一旁的超商求援，但魏男緊追，進而持安全帽要脅店員，並搶走現金3870元；隨後，魏男騎車到豐東路上一家五金行，花50元購買1把水果刀，但剛出店門他立即心生歹念，返回店內行搶。

沒想到，吳姓老闆正在整理商品，左右手各持1把鐮刀，面對魏男持水果刀搶劫仍不動如山，雙眼緊盯著魏男，讓其心生畏懼，魏男隨後說「500塊也好」，但他自知水果刀拼不過鐮刀，摸摸鼻子匆匆離去。

▲魏男稱有人指使他行搶，但卻又沒辦法交代其身份。



魏男繼續在南陽路、圓環東路上恐嚇並試圖行搶多名路人，但因該路段爲豐原鬧區，不少人車來往因此失敗，魏男轉往安康路上超商行搶，拿走現金300元，但過不到5分鐘，就在當晚8點遭警方在中山路、成功路口攔下逮捕。

魏男向警稱，自己遭一名蔡姓男子指使行搶，但又無法交代蔡男身份，隨後又說是因為經濟拮据還欠債1萬多元，喝酒後才從彰化偷竊機車，騎到豐原區犯案，訊後依強盜、竊盜等罪嫌送辦。